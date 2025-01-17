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獨家》勇鷹高教機裝上噴煙器首試飛驗證 3.4億經費116年底前完成

2025/01/17 17:16

勇鷹A2原型機今天以機腹中線掛載噴油箱，首次驗證試飛成功。照片中，中線部分藍色的莢艙即為噴煙油箱，以一條白色管子接到機尾，由燃油系統帶動燃料噴出彩煙。（圖：IDF經國號軍事社群提供）勇鷹A2原型機今天以機腹中線掛載噴油箱，首次驗證試飛成功。照片中，中線部分藍色的莢艙即為噴煙油箱，以一條白色管子接到機尾，由燃油系統帶動燃料噴出彩煙。（圖：IDF經國號軍事社群提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍編列3億4132萬元預算，採購「新式高教機性能科目軌跡噴煙裝置」，讓勇鷹高教機具有噴煙功能，接替AT-3教練機既有任務，而首架掛載噴煙器的勇鷹高教機飛行身影也首次曝光。

根據IDF經國號軍事社群提供本報的照片顯示，今天稍早勇鷹A2原型機機腹中線掛載噴油箱，首次驗證試飛成功。照片中，中線部分藍色的莢艙即為噴煙油箱，以一條白色管子接到機尾，由燃油系統帶動燃料噴出彩煙。

空軍是以114年至116年的3年期間、編列共3億4132萬元的持續性預算，採購「新式高教機性能科目軌跡噴煙裝置」，預算高峰落在115年，單年度為1億7080萬元。空軍說明，為了銜接學員基礎換裝訓練及雷虎小組操演機，擬針對新式高教機實施構改及增購噴煙油箱裝置，除幫助訓員於有限架次內加速適應快速機特性，並可滿足任務需求。

勇鷹A2原型機機腹中線掛載噴煙油箱。照片中，中線部分藍色的莢艙即為噴煙油箱，以一條白色管子接到機尾，由燃油系統帶動燃料噴出彩煙。（圖：IDF經國號軍事社群提供）勇鷹A2原型機機腹中線掛載噴煙油箱。照片中，中線部分藍色的莢艙即為噴煙油箱，以一條白色管子接到機尾，由燃油系統帶動燃料噴出彩煙。（圖：IDF經國號軍事社群提供）

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