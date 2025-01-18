陸軍無人機訓練中心編成 在副總統蕭美琴面前展現偵攻作戰演練

陸軍裝甲564旅官兵於2023年春節加強戰備期間，操作「摩羯」戰術型近程無人機。（本報資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方積極發展無人機偵察丶攻擊及防衛能力，三軍陸續成立無人機訓練中心，陸軍拔得頭籌，陸軍無人機訓練中心昨日率先編成，副總統蕭美琴昨天並代表賴總統前往勗勉及視導，無人機偵攻小組並在蕭副總統及國防部長顧立雄前展開偵察丶攻擊作戰演練，展示軍方已具有一定程度的無人機攻防戰力。

陸軍無人機訓練中心隸屬陸軍教準部，位在陸軍南測中心內，肩負各型無人機基礎操作、師資培訓、戰術運用、修護改裝及作戰研發等重要任務，有效提升國軍不對稱戰力。

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國軍發布四軸無人機掛彈攻擊畫面。（擷取自「國防線上」節目畫面）

陸軍教準部無人機訓練中心17日舉辦編成典禮，由陸軍司令呂坤修上將主持，宣布編成命令、授予軍旗及單位印信，並主持部隊校閱、揭牌儀式。蕭美琴副總統則在國防部長顧立雄、呂坤修司令、10軍團指揮官李榮華中將，以及教準部指揮官俞文鎮中將等人陪同下前往勗勉，並視導無人機偵攻小組作戰演練，肯定官兵戮力強化整體防衛能量。

蕭副總統表示，她非常榮幸代表賴總統到內角營區，關心官兵訓練狀況，也慰勞官兵這一年來的辛苦。尤其無人機訓練中心是新單位，大家從無到有、不斷精進與努力，為國奉獻，並感謝官兵家屬的支持。

陸軍司令呂坤修上將主持陸軍教準部無人機訓練中心編成典禮。（圖：青年日報丶軍聞社）

蕭副總統進一步指出，她奉總統指示，要特別關注國際各種新興科技及前衛技術，如何提升整體國家安全及建軍發展。尤其無人載具及AI人工智慧都是新興科技、前衛技術的相關指標，期待在全體共同努力下，強化整體防衛能量，與國際最先進的技術接軌。

呂坤修司令主持編成典禮時表示，無人機訓練中心肩負起地面部隊各型無人機基礎操作、師資培訓、戰術運用、修護改裝及作戰研發等重要任務，它的正式編成，象徵陸軍在不對稱戰力發展上的重大突破，以及對未來戰爭型態的深刻認知及前瞻布局。

他強調，無人機運用的崛起與發展，是影響戰爭的關鍵力量，期盼無人機訓練中心能將組織願景與日常工作緊密結合，一起攜手為建軍備戰與國家安全努力，共同為國防安全築起堅不可摧的屏障。

此次無人機訓練中心的編成，帶動全軍官兵作戰思維創新轉型，迎接未來挑戰。（圖：青年日報丶軍聞社）

蕭副總統指出，她奉總統指示，要特別關注國際各種新興科技及前衛技術，如何提升整體國家安全及建軍發展。尤其無人載具及AI人工智慧都是新興科技、前衛技術的相關指標，期待在全體共同努力下，強化整體防衛能量，與國際最先進的技術接軌。（圖：青年日報）

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