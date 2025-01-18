賴總統交付副總統蕭美琴兩大任務：無人載具及AI人工智慧

蕭美琴副總統表示，她奉總統指示，要特別關注國際各種新興科技及前衛技術，如何提升整體國家安全及建軍發展。尤其無人載具及AI人工智慧都是新興科技、前衛技術的相關指標。（圖：總統府）

〔記者羅添斌／台北報導〕賴清德總統丶副總統蕭美琴自去年520上任至今已近八個月，與先前副總統為備位元首性質不同的是，賴總統已陸續交付蕭美琴副總統幾項重要任務。蕭副總統並且自承，她奉總統指示，要特別關注國際各種新興科技及前衛技術，如何提升整體國家安全及建軍發展。尤其無人載具及AI人工智慧都是新興科技、前衛技術的相關指標。

發展各項無人載具是賴政府的重要政策之一，除了在嘉義民雄發展無人機園區丶支持民間廠商組成無人機國家隊聯盟打進國際供應鏈之外，積極發展軍用無人機丶水下無人載具丶水面匿蹤無人艇，以及向民間開放各式軍用商規無人機等等，都是今後發展的重點。

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陸軍司令昨天正式編成無人機訓練中心，昨天上午由陸軍司令呂坤修上將主持無人機訓練中心的編成典禮，蕭副總統下午就在國防部長顧立雄陪同下，視導無人機訓練中心，並且現在觀看無人機偵攻小組的作戰演練。

副總統蕭美琴昨天視導陸軍無人機訓練中心，並觀看無人機偵攻小組作戰演練。（圖：總統府）

蕭美琴副總統指出，她很榮幸代表賴總統前來內角營區（無人機訓練中心）關心各位官兵姐妹弟兄的工作狀況，也慰勞大家這一年來的辛苦。尤其訓練中心是新單位，大家從無到有、不斷精進與努力，為國奉獻，也感謝各位家人的支持。

副總統接著說，她奉總統指示，要特別關注國際各種新興科技及前衛技術，如何提升整體國家安全及建軍發展。尤其無人載具及AI人工智慧都是新興科技、前衛技術的相關指標，期待在大家共同努力下，強化整體防衛能量，與國際最先進的技術接軌，「大家一起加油，臺灣加油」。農曆春節將屆，副總統也祝福大家新年快樂，並頒發加菜金慰勉官兵辛勞。

蕭美琴獲得賴總統交付無人載具及AI人工智慧任務，她在去年12月16日接受「立陶宛國家廣播電視台」訪問時，就曾提到：值此世界工業化的關鍵時刻，AI將扮演重要角色，臺灣希望能與全球理念相近的夥伴共同合作。而立陶宛擁有許多優勢，包括勤奮且具創造力的人民，以及在雷射產業、生物和金融科技方面的實力，這些對臺灣而言非常重要，也有許多值得臺灣學習的地方。

她並表示，立陶宛基於安全考量，希望發展無人機產業，我們也希望在這方面運用民間的實力和技術，強化國防韌性。

去年9月14日，蕭副總統出席「《後盾行動日》跨單位災害應變演練」時，視察指揮站、醫療區、避難所等，了解跨單位救災演習、無人機搜救、醫療照護及群眾安全等情況。

副總統蕭美琴昨天代表賴總統前來陸軍無人機訓練中心，她與官兵合影，並頒發加菜金慰勉官兵辛勞。（圖：總統府）

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