外觀有細微的小變化！美新裝備EPAWSS套件的F-15E投入前線部隊

美國空軍指出,第一架接受改裝、裝備EPAWSS先進預警套件的F-15E戰機已返回英國的前線駐地;該「主、被動預警生存系統」使的F-15的機尾外型有些微的變化。(圖片擷取自美國空軍新聞稿)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕EPAWSS(Eagle Passive Active Warning Survivability System)是專屬F-15E戰機的「主、被動預警生存系統」,其裝備了BAE Systems的AN/ALQ-250電子戰套件,使的F-15的機尾外型有些微的變化。美國空軍指出,第一架接受改裝、裝備EPAWSS先進套件的F-15E戰機已返回英國的前線駐地;該系統同時也是未來F-15EX的標準配備。



美國空軍裝備司令部「生命週期管理中心」(Life Cycle Management Center)昨(17)日發布新聞稿表示,第一架配備鷹式「主、被動預警生存系統」(EPAWSS)的F-15E戰機已於16日時,交付給了位於英國拉肯希思(Lakenheath)空軍基地的第48戰鬥機聯隊,實現了該系統重要里程碑。

同一時間,F-15的製造商波音公司也在社群媒體上發布一段影片,顯示這架飛機準備從德州的聖安東尼奧(San Antonio)起飛,首架改裝的F-15E在那裡接受了EPAWSS系統開發商BAE Systems的升級。

The first F-15E equipped with the advanced EPAWSS Electronic Warfare system takes off from San Antonio and heads home to the @48FighterWing.



This next-gen tech enhances pilot situational awareness and ensures the F-15 can tackle modern threats. pic.twitter.com/QG8hXi5ba8