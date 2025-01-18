外觀有細微的小變化！美新裝備EPAWSS套件的F-15E投入前線部隊

美國空軍指出，第一架接受改裝、裝備EPAWSS先進預警套件的F-15E戰機已返回英國的前線駐地；該「主、被動預警生存系統」使的F-15的機尾外型有些微的變化。（圖片擷取自美國空軍新聞稿）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕EPAWSS（Eagle Passive Active Warning Survivability System）是專屬F-15E戰機的「主、被動預警生存系統」，其裝備了BAE Systems的AN/ALQ-250電子戰套件，使的F-15的機尾外型有些微的變化。美國空軍指出，第一架接受改裝、裝備EPAWSS先進套件的F-15E戰機已返回英國的前線駐地；該系統同時也是未來F-15EX的標準配備。



美國空軍裝備司令部「生命週期管理中心」（Life Cycle Management Center）昨（17）日發布新聞稿表示，第一架配備鷹式「主、被動預警生存系統」（EPAWSS）的F-15E戰機已於16日時，交付給了位於英國拉肯希思（Lakenheath）空軍基地的第48戰鬥機聯隊，實現了該系統重要里程碑。

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同一時間，F-15的製造商波音公司也在社群媒體上發布一段影片，顯示這架飛機準備從德州的聖安東尼奧（San Antonio）起飛，首架改裝的F-15E在那裡接受了EPAWSS系統開發商BAE Systems的升級。

The first F-15E equipped with the advanced EPAWSS Electronic Warfare system takes off from San Antonio and heads home to the @48FighterWing.



This next-gen tech enhances pilot situational awareness and ensures the F-15 can tackle modern threats. pic.twitter.com/QG8hXi5ba8 — Boeing Defense （@BoeingDefense） January 17, 2025

軍聞網站《THE WARZONE》指出，AN/ALQ-250（EPAWSS）將取代舊有的AN/ALQ-135 戰術電子戰系統（TEWS）。升級後的F-15E與標準配置的F-15E相比，裝備EPAWSS的飛機具有加強過的水平尾翼支撐樑，每個支撐樑的最末端都有一對圓形天線整流罩，使該支撐部分變得更加粗壯。

美軍指出，F-15的EPAWSS套件能夠自主檢測、識別和定位威脅系統，然後反制、弱化和干擾這些相應的威脅，從而大幅提高飛行員的態勢感知能力。未來，波音公司在密蘇裡州聖路易斯（St. Louis）製造的F-15EX「Eagle II」，也將會具備這款新的EPAWSS套件。

相比傳統的F-15E，裝備EPAWSS的飛機具有加強過的水平尾翼支撐樑，每個支撐樑的最末端都有一對圓形天線整流罩，使該支撐部分變得更加粗壯（紅圈處）。（圖片擷取自波音防務的Ｘ帳號）

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