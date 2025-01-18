小鷹級「甘迺迪號」最後航向拆解...後續核動力艦因這原因難成博物館

美國海軍海洋系統司令部16日發布新聞消息表示，前小鷹級航空母艦「約翰·F·甘迺迪號」（CV-67）已開始它最後的旅程，將前往德州的布朗斯維爾進行拆除。（圖片擷取自美國海軍海洋系統司令部）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕1月16日，不少費城民眾來到海濱觀看前小鷹級航空母艦「約翰·F·甘迺迪號」（USS John F. Kennedy, CV-67）的最後旅程。這艘最大的退役常規動力航艦，曾經被民間團體力推改建成博物館而閒置至今；然而，甘迺迪號最終難逃拆解的命運，並於16日啟航前往德州的布朗斯維爾進行拆除；後續的核動力航艦由於工序與成本問題，將更難成為博物館。

美國海軍海洋系統司令部（Naval Sea Systems Command, NAVSEA）16日發布新聞消息表示，前「約翰·F·甘迺迪號」航艦於當天早上啟航，開始了它的最後一段旅程，它將從賓夕法尼亞州費城（Philadelphia）的美國海軍閒置船舶維修設施出發，前往德克薩斯州布朗斯維爾（Brownsville），在那裡它將被面臨拆除。

請繼續往下閱讀...

據軍聞網站報導，俗稱「大約翰」（Big John）的前「約翰·F·甘迺迪號」是美國海軍建造的最後一艘常規動力航空母艦，也是最大的非核動力航艦，這艘船自1967年下水、2007年退役後，曾計畫出售未果，海軍便將其擱置以便在日後可能改建為博物館船，多個團體也試圖為此目的保護該船，這一停就停了17年之久，但最終未能成功。

「甘迺迪號」航艦被認為是演變成最大航艦博物館的最後機會，因為後續的核動力航空母艦不太可能成為博物館艦艇，其原因來自於工序與成本問題。（圖片擷取自美國海軍海洋系統司令部）

「甘迺迪號」航艦被認為是演變成最大航艦博物館的最後機會，因為核動力超級航空母艦不太可能成為博物館艦艇。其原因很可能來自於工序與成本問題，由於成為博物館必須移除核燃料並拆除深埋的巨大核子反應爐，但這項工程必須拆除機庫兩層甲板以下的大部分艦體，拆除後重建或保留部分建築的成本，也是一大問題；因此，「甘迺迪號」後續的核動力航艦將更難成為博物館。

拆除排水量87000噸的「甘迺迪號」航艦，在工程與成本上已是一大考驗，但報廢類似尺寸的核動力航艦要複雜得更多，而且充滿危險，這個問題只會變得更嚴重。以美國正在拆解的第一艘核動力航空母艦「企業號」（USS Enterprise, CVN-65）為例，其報告的拆除淨成本可能高達15.5億美元（約511億新台幣）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法