泰國擬2月進行首次戰機公路起降 比起F-16新機更中意是「它」

比起採購新版的F-16 Block 70/72，泰國空軍更中意瑞典Saab的Jas-39 E/F「獅鷲」，並規畫在下個月（2月）首次舉行公路起降演練，以驗證其短場能力。（圖片擷取自Saab網站）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕泰國軍方有意增添一個戰鬥機中隊，讓空軍自行決定需求的飛機，以目前結果顯示，比起新版的F-16 Block 70/72，他們更中意瑞典Saab的Jas-39 E/F「獅鷲」。泰國空軍將快速短距起降（STOL）需求作為重點需求項目，並規畫在下個月（2月）首次舉行公路起降演練，以驗證是否真的能在600公尺的距離內運行。

據軍聞網站《The Aviationist》報導，泰國空軍將於2月時，評估Saab的「獅鷲」戰機在臨時跑道和高速公路上的起降能力，這將是泰國空軍首次使用「獅鷲」戰機在公路上進行起降，而這項短場能力也是泰國更傾向選擇Jas-39 E/F而非F-16戰機的關鍵因素。 Saab宣稱，其Jas-39「獅鷲」以快速短場起降（STOL）的能力而聞名。



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報導指出，泰國空軍將公路起降的距離設定為600公尺內，這項要求是為了應對在未來可能的衝突中，空軍機場可能會被敵人炸毀，因此必須要從環境嚴峻的機場或跑道進行快速起降行動，而「獅鷲」戰機的短距起降特性和快速轉場時間優勢，證明了其在此類臨時作戰環境中的重要性。值得留意的是，其實瑞典空軍先前已證明過「獅鷲」戰機可以在短至500公尺的機場跑道上執行任務。

泰國空軍將公路起降的距離設定為600公尺內，這項要求是為了應對在未來可能的衝突中，能夠從環境嚴峻的機場或跑道進行快速起降行動。圖為瑞典空軍的「獅鷲」戰機進行公路起降演練。（圖片擷取自Saab網站）

這項「獅鷲」的採購案及公路起降測試的起因，是泰國軍方先前宣布欲擴增一個戰鬥機中隊。泰國國防部長Phumtham Wechayachai表示，有關添置的一個中隊，他讓空軍選擇他們自己屬意的戰機型號，因為他們最了解哪種戰鬥機最適合保衛國家；如果售價不超出的預算，並且涉及技術轉讓，那麼他將批准並支持泰國空軍採購新的「獅鷲E/F」戰機。

基於預算及後勤便利性，泰國空軍須從機隊現有的機型中挑選，而空軍已擁有早期型的「獅鷲C/D」戰機及F-16A/B，因此新的採購競爭涉及了「獅鷲E/F」戰機以及F-16C/D Block 70/72。而對泰國而言，「獅鷲E/F」搭載強大的F414G發動機，還配備了全新的主動電子掃描陣列雷達（AESA）、紅外線搜索和追蹤系​​統（IRST）和電子戰系統，並且能夠更輕鬆地與空軍的其他資產互通。

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