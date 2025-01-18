「海劍羚」飛彈仍未能讓海軍滿意 軍方擬增購方陣快砲當備案

「MK15 方陣近迫武器系統」是由美國國防企業「雷神」公司所設計出品，由雷達鎖定目標、電腦計算瞄準的設計，搭配快速的射擊模式，使得該系統為艦上防衛的最後一條防線。（美國海軍）

〔記者羅添斌／台北報導〕由中科院研製的「海劍羚」飛彈系統，先前因作戰測試時面臨諸多問題，即便國防部同意展延到2024年底前結案並做補測，但結果仍然未讓海軍滿意。軍方人士今天透露，海軍多艘新造船艦都需配有近迫防禦武器系統，若「海劍羚」飛彈系統趕不上新造艦艇交付的時程，海軍不排除向美增購方陣快砲系統來支應。

近迫防禦武器系統是軍艦防禦的最後一道防線，可以在敵機迫近，或是對方巡弋飛彈丶反艦飛彈穿過遠程丶中程防衛武器的防衛網時，鎖定敵機丶敵彈予以擊毀，我國軍艦普遍採用的是美製方陣快砲系統，由於已經使用多年，軍方除了將現役老舊的方陣快砲送回美國進行性能提升丶採購新款方陣快砲之外，中科院研製的「海劍羚」飛彈系統若能通過海軍作戰測評，未來也可取代老舊的方陣快砲。

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不過，「海劍羚」飛彈系統先前因作戰測試時面臨諸多問題，國防部雖同意展延到2024年底前結案，並在去年12月進行補測，但結果仍然未讓海軍滿意。海軍參謀長邱俊榮中將去年12月在立院委員會中就指出「還有精進空間」，民進黨籍國防立委王定宇也明確指示海軍，「沒有達標就不能收」丶「不能為了要達標而達標」。

但面對海軍各項新建造艦計畫仍依時程進行，大部分的新造艦艇上都需要配備有近迫防禦武器系統，軍方人士今天就透露，不能一直等待中科院的「海劍羚」系統，若「海劍羚」飛彈系統趕不上新造艦艇交付的時程，海軍不排除向美增購方陣快砲系統來支應。

據了解，沱江級的第二批次量產型艦就有5艘，輕型巡防艦（連同原型艦2艘）規劃12艘，至少就有17套近迫防禦武器系統的需求，若加上其他大噸位軍艦的建造規劃，估計需求數量約為20套。

我國向美國採購13套BLOCK 1B方陣快砲，已全數安裝在相關軍艦上，將可提升艦艇對攻船飛彈及其他飛彈的反制作戰能力，及對其他空中目標與快艇等攻擊的反制戰力，以提升艦艇存活率。海軍另外將現役的BLOCK 1A方陣快砲中，選了8套送到美國進行性能提升，預計在今年年底前完成並回運台灣。

至於增購方陣快砲系統是否已經確定？以及要增購多少套？軍方人士說，會視「海劍羚」系統測評的結果進行機動式評估，以期確保新造艦艇的防衛安全。

24聯裝的「海劍羚」短程防空飛彈系統，屬於中科院研製的戰系型「海劍羚」，可裝備在中大型軍艦上。（圖：取自中科院YT官方頻道影片）

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