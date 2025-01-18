軍武新知》各種大船都能裝！ 通用原子推出無人機「彈射起飛」系統

通用原子公司（General Atomics）近期更推出專為無人機開發的電力「彈射起飛」系統，艦艇不必受限於長距離的甲板，即能夠起飛部署無人機。圖為該系統裝上伊麗莎白女王號航艦的模擬圖。（圖片來源:通用原子公司）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕固定翼無人機在海軍艦艇上的運用也越發重要，擁有兩棲登陸艦或航空母艦的國家，都陸陸續續開始測試無人機在甲板起降的能力。而通用原子公司（General Atomics）近期更推出專為無人機開發的電力「彈射起飛」系統，艦艇不必受限於長距離的甲板，這使得海軍能夠在更多中、大型艦艇上部署無人機，且非常的省空間！

通用原子公司為美國和盟軍戰艦推出無人機發射系統，並公佈了在各種艦艇上安裝新型無人機發射系統的概念，其中包括英國海軍的勇敢級（Type-45）驅逐艦和美國海軍遠徵海上基地。該公司稱，「無人機電動發射系統」（Electric Launch System for Unmanned Aircraft）是支持無人機在受限的陸地或海上環境中，能夠起飛運行的更廣泛努力之一。

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通用原子以勇敢級驅逐艦（圖左）、遠徵海上基地艦、出雲級直升機母艦，以及伊莉莎白女王號航空母艦（圖右）做為範例，模擬「無人機電動發射系統」的配置。（圖片來源:通用原子公司）

軍聞網站《Naval News》報導，通用原子電磁系統公司戰略發展副總裁霍珀（Gary Hopper）在年度海軍水面艦協會（Surface Navy Association）的研討會上表示，展示的新概念與該公司在「福特級」航空母艦上的電磁飛機彈射系統「完全不同」，它的目標是專責給無人系統；其所需起飛距離估計在22公尺左右，其實一點也不長。

霍珀進一步指出，與戰機電磁彈射所需的空間相比，「無人機電動發射系統」佔船上的空間、面積非常小；從公司釋出的模擬圖像聲稱，無人機發射器可能只需要4英尺x2英尺（約1.22公尺x0.6公尺）的面積來安裝驅動設備；由於它沒有像載人飛行那樣的人員重量和需求裝備，因此這是一個相對更簡單的系統，能夠被廣泛運用在更多種類的艦艇上。

不過有趣的是，有鑑於水面戰鬥艦或大型支援艦艇，缺乏回收無人機的甲板空間，因此通用原子公司也正致力於另一項「非常獨特的回收計畫」，以解決無人機返艦的問題。

與戰機電磁彈射所需的空間相比，「無人機電動發射系統」佔船上的空間、面積非常小；由於它沒有像載人飛行那樣的人員重量和需求裝備，因此這是一個相對更簡單的系統。圖為通用原子的戰機彈射系統模擬。（圖片擷取自通用原子公司）

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