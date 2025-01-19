在群峰間闖蕩的勇者 國軍增添13位高寒地救援訓練新血

「109年高寒地救援訓練班」學員受訓情形。（取自陸軍司令部臉書）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕台灣本島有超過200座3000公尺高山，不僅地形險峻，與平地的溫差也相當大。為培養可於高山地救難的尖兵，陸軍特戰訓練中心近期開辦「113年高寒地救援訓練班」，共有13名學員在山地間完成2個月的訓練，除了需要面臨寒冬的挑戰，還要在山林內複雜的地貌之中，確保自己與待援者的安全，實為國內軍事救援任務的佼佼者。

「高寒地救援訓練班」由陸軍教準部特訓中心開辦，與消防體系、民間山地搜救人員不同之處在於，接受高寒地救援訓練班者，主要以軍事人員、裝備在山區遭逢意外時的救援任務，每年秋冬選在武嶺營區施訓，並實際在山地、林木間進行實作與測驗。每位學員須要負重受訓，不僅須具備登山與野外求生知識，還得熟稔各種繩索、繩結的運用方式，才能在救人時派上用場。

陸軍特戰訓練中心近期開辦「113年高寒地救援訓練班」，共有13名學員在山地間完成2個月的訓練。（青年日報提供）根據《青年日報》今日報導，通過「113年高寒地救援訓練班」的官兵人數為13位，這些學員的訓期約2個月，近期則接受「傷患救援—短距離模擬訓練」、「困難地形通過」等鑑測，還運用營區滯空塔設施，實施「低岩角進出」、「V型拖拉」等演練，驗證官兵在深山制高點移動傷患的能力。

特3營特3連羅益盛中士表示，高山地形占全台面積3分之2，其中3000公尺高山更超過286座，面對密度如此集中的地形環境，他很清楚參訓目標，就是要能在如此嚴峻環境中累積各項戰技，未來才能具備更多戰場優勢。他也說：「要先學會保護自己，才有能力去照顧好別人。」

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