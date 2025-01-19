北韓1.2萬士兵援俄損失慘重 外國軍媒：恐在4月中旬就全滅

由於不熟悉環境以及現代作戰，北韓軍損失慘重，有軍事媒體估算，北韓援兵恐在今年4月就全滅。（圖擷自X）

〔即時新聞／綜合報導〕北韓去年12月派兵支援俄羅斯攻打烏克蘭，預估約有1.2萬北韓士兵投入戰場，由於不熟悉環境以及現代作戰方式，北韓軍損失慘重，有軍事媒體估算，北韓援兵恐在今年4月就全滅。

據《韓聯社》報導，烏克蘭軍事媒體《Defense Express》報導指出，自去年12月起，北韓軍隊正式投入戰鬥以來，平均每天就有92名北韓士兵傷亡，預估北韓派往烏克蘭作戰的部隊約有1.2萬人，若照現在的傷亡速度來看，預估所有北韓部隊在今年4月中旬就可能失去戰力。

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《Defense Express》認為，北韓參與俄羅斯的軍事行動是一種冒險行為，並因此遭受了嚴重的人力損失。報導直言，派往俄羅斯的1.2萬名北韓軍隊，本是實力不足的軍團，但2個月之內，他們的戰鬥力就損失了30％，北韓當局可能在未來繼續加派第二波援兵前往俄羅斯作戰。

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