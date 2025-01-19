菲律賓南海實彈軍演 反制中國「怪物」海警船威嚇

菲律賓海軍飛彈巡防艦「魯納號」在演習中發射76公厘艦砲。（圖：菲律賓海軍）〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《海軍新聞》（Naval News）報導，菲律賓海軍1月18日在南海有爭議的黃岩島（菲稱馬辛洛克灘）周邊海域進行實彈演習，藉此展現軍事實力。這項演習被視為對中國近期在該海域部署「怪物級」大型海警船的回應。

菲律賓海軍此次參與演習的軍艦，包括飛彈巡防艦「魯納號」（BRP Antonio Luna）、近海巡邏艦「波尼法西奧號」（BRP Andres Bonifacio）和「艾卡拉茲號」（BRP Ramon Alcaraz）。根據海軍聲明，演習目的在於提升艦艇與人員的作戰能力，並強調訓練對維持戰備與協同作戰能力的重要性，這對履行海軍確保海洋安全及維護領土完整的使命至關重要。演習過程中，「魯納號」使用76公厘主砲進行射擊演練。

菲律賓艦隊公共事務辦公室主任加博中校（Lt. Commander Randy Garbo）指出，黃岩島海域的例行性演習，不僅有助於維持艦隊的戰備狀態，也有助於精進軍艦官兵操作現代化系統的專業能力。他進一步表示，此次演習的3艘艦艇官兵，接受常規水面作戰訓練，確保能有效支援海軍的整體任務目標。

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演習過程中，飛彈巡防艦「魯納號」（BRP Antonio Luna）發射干擾彈，以展示其反制飛彈攻擊的能力。（圖：菲律賓海軍）菲律賓海軍發言人阿爾科斯（John Percie Alcos）則強調，此次演習並非針對任何特定國家，而是海軍正常行動的一部分。

演習前一天，菲律賓與中國於廈門舉行第十次雙邊磋商機制（BCM）會議，雙方同意維持允許菲律賓對仁愛暗沙（菲稱愛尤銀礁）上的「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre）進行輪換與補給任務的臨時安排。該臨時協議於去年7月簽署，目的是緩解緊張局勢，避免重演2024年6月17日的暴力衝突。

然而本月初，中國在黃岩島部署一艘長達165公尺、排水量達1萬2000噸的5901號海警船，這艘被稱為「怪物」的船艦引發菲律賓高度關注。中國聲稱擁有南海大部分海域的主權，其「十段線」主張與菲律賓的專屬經濟區（EEZ）大幅重疊。

針對此事，美國史丹佛大學追蹤中國海上活動的開源研究計畫「海洋之光」（SeaLight）主任、退役美國空軍上校鮑爾（Ray Powell）指出，中國部署這艘全球最大的海警船，目的是「正常化」其主權聲索，並向外傳達南海屬於中國主權範圍的訊息。此外，此舉也意在藉由巨型艦艇威嚇菲律賓。

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