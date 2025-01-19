南海再掀波瀾！ 美菲第五度聯合軍演劍指中國

美菲兩國海軍17日在南海進行聯合巡航。前方為美軍航空母艦「卡爾文森號」，後方由左至右依序為菲律賓近海巡邏艦「波尼法西奧號」、美軍提康德羅加級神盾巡洋艦「普林斯頓號」、伯克級神盾驅逐艦「史特雷特號」以及菲律賓飛彈巡防艦「魯納號」。（圖取自美國海軍）〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓武裝部隊1月19日表示，菲律賓與美國再度於南海舉行聯合海上演習，不僅是今年首次，也是自2023年以來的第五次。在菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）積極向美國靠攏的背景下，此舉無疑將觸動中國的敏感神經。

《路透》報導表示，菲律賓軍方透過聲明陳述，此次「海上合作行動」（Maritime Cooperative Activity）於週五（17日）至週六（18日）舉行。自小馬可仕上任後，菲美兩國的安全合作大幅升溫，菲律賓不僅擴大與美軍的軍事合作，更開放多個軍事基地供美軍使用，其中包括面向台灣的軍事設施。

美方在此次聯合演習中，出動「卡爾文森號」航艦打擊群（Carl Vinson Carrier Strike Group）、提康德羅加級神盾巡洋艦「普林斯頓號」（USS Princeton CG-59）、伯克級神盾驅逐艦「史特雷特號」（USS Sterett DDG-104）、2架直升機，以及2架F/A-18「大黃蜂」戰機。

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菲律賓方面則派遣了飛彈巡防艦「魯納號」（BRP Antonio Luna）、近海巡邏艦「波尼法西奧號」（BRP Andres Bonifacio）、2架FA-50戰機及空軍的搜救設備。

菲律賓武裝部隊表示，此次行動「強化了雙邊海上合作與協同作戰能力」。值得注意的是，就在此次聯合演習前，菲律賓才剛抗議中國海警船進入其專屬經濟海域，其中包括1艘被菲律賓稱為「怪物」的165公尺長的海警船。

針對此次演習，中國駐馬尼拉大使館在週末期間，並未立即回應媒體的置評請求。

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