軍武新知》愛國者、海馬斯都歸它管！ 南韓將用IBCS系統反制北韓威脅

圖為烏山空軍基地的駐韓美軍官兵，正向南韓空軍官兵講解愛國者飛彈系統，未來將率先納入IBCS體系，強化聯合指管效能。（取自美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／台北報導〕我國常年推動戰情系統整合，包括陸軍「戰術區域通信系統」、海軍「聯成系統」和空軍的「迅安系統」，都在實踐多領域、跨軍種聯戰目標，類似作為也在軍事威脅日益猖獗的南韓體現。據了解，位於南韓中部的烏山空軍基地，預計今（2025）年底接收首套全新的IBCS系統，這套系統可整合愛三防空飛彈，以肆應北韓的飛彈威脅。

美國國防承包商諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）公司表示，因應南韓軍方今年啟用「整合式防空指管系統」（Integrated Battle Command System, IBCS），日前與南韓空軍、駐韓美軍合作，在烏山空軍基地（Osan Air Base）等地進行「整合戰場」（BattleOne）的體驗展示活動，不只美、韓軍方高層、部隊官兵，亦有外國駐韓武官團等國防產業代表與會，共同一探IBCS的功能和戰略意涵。

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美軍現正換裝的「整合式防空指管系統」（Integrated Battle Command System, IBCS）。（取自美國陸軍官網）

IBCS系統採開放式架構，具備「即插即戰」（Plug&Fight）、「射擊指揮」（Fire Direction）功能，能將戰區內我、友軍陸基和海基防空雷達，甚至是空中預警機、衛星、長程預警雷達的情資，都整合至「整體射擊指揮網路」（Integrated Fire Control Network, IFCN）內，供所有接戰單位運用。值得一提的是，這套系統能在部分雷達遭敵攻擊而暫停運作後，持續提供目標訊號，以利指揮官決策，成功殲敵。

有知情人士指出，IBCS除可整合美軍現役的薩德（THAAD）防空系統、E-2D空中預警機和F-35戰機外，我國「愛國者」（Patriot）防空系統、新到貨的「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統，甚至是未來抵台的「國家先進防空飛彈系統」（NASAMS）都可與之整合，若國軍未來爭取採購該系統，對於建構「攻勢防空」（Offensive Counter-Air, OCA）體系，可謂大有助益。

知情人士指出，美軍的IBCS系統除可整合我、盟邦各式防空系統雷達、預警機、戰機、衛星等情資，就連我國的NASAMS、HIMARS系統（如圖）也可與之整合。（取自立委王定宇官方Facebook）

截至目前為止，該系統現已獲日、韓、波蘭三國採購，美國則在去（2024）年7月起由陸軍率先接收；其中，駐南韓烏山、部署愛三飛彈的美軍第35防空旅，將是該國境內首採IBCS系統的作戰單位，以因應日漸嚴峻的北韓飛彈威脅。

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