限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
中共4架次軍機擾台 基隆西南方偵獲2枚空飄氣球
國軍資料顯示，2架次共軍主戰機侵擾西南空域，其中1架次逾越海峽中線；1架次共軍直升機進入我西南空域；1架次共軍直升機進入我東部空域。 （國防部提供）
〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部今（20日）表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，國軍偵獲共機4架次，其中3架次逾越台灣海峽中線，進入西南、東部空域，並在基隆西南方偵獲2枚空飄氣球。
國防部今日發布台海周邊海空域動態陳述，自昨日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲4架次中共軍機、6艘次中共軍艦，持續在台海周邊活動。
請繼續往下閱讀...
國軍資料顯示，2架次共軍主戰機侵擾西南空域，其中1架次逾越海峽中線；1架次共軍直升機進入我西南空域；1架次共軍直升機進入我東部空域。
國軍資料也指出，國軍分別於昨日上午8時35分至9時3分在基隆西南方91浬，與昨日上午9時17分至9時55分在基隆西南方119浬，各偵獲1枚空飄氣球，高度皆在1萬8000呎。
國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。