中共4架次軍機擾台 基隆西南方偵獲2枚空飄氣球

國軍資料顯示，2架次共軍主戰機侵擾西南空域，其中1架次逾越海峽中線；1架次共軍直升機進入我西南空域；1架次共軍直升機進入我東部空域。 （國防部提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部今（20日）表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，國軍偵獲共機4架次，其中3架次逾越台灣海峽中線，進入西南、東部空域，並在基隆西南方偵獲2枚空飄氣球。

國防部今日發布台海周邊海空域動態陳述，自昨日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲4架次中共軍機、6艘次中共軍艦，持續在台海周邊活動。

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國軍資料顯示，2架次共軍主戰機侵擾西南空域，其中1架次逾越海峽中線；1架次共軍直升機進入我西南空域；1架次共軍直升機進入我東部空域。

國軍資料也指出，國軍分別於昨日上午8時35分至9時3分在基隆西南方91浬，與昨日上午9時17分至9時55分在基隆西南方119浬，各偵獲1枚空飄氣球，高度皆在1萬8000呎。

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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