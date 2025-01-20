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川普就職後將和普廷通話 安排面對面會議解決俄烏戰火

2025/01/20 10:20

川普傳出要求幕僚在他就職後數天內，安排和俄羅斯總統普廷通話。圖為川普和普廷2017年在德國會面。（美聯社）川普傳出要求幕僚在他就職後數天內，安排和俄羅斯總統普廷通話。圖為川普和普廷2017年在德國會面。（美聯社）

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國候任總統川普，傳出要求幕僚在他就職後數天內安排和俄羅斯總統普廷通話，以便討論未來幾個月內舉行面對面會議的相關事宜，主要目的是為了結束俄國入侵烏克蘭的戰事。

《CNN》報導，川普國安團隊在數週前就著手和俄方接觸，目前尚不清楚美俄是否已敲定通話日期，不過，川普透露他和普廷之間的會晤已在規劃中，俄方則指稱等川普就職後就會開始準備。

據了解，瑞士和塞爾維亞都已表態，願意主辦川普和普廷會談一事，若最終美俄領導人真的碰面，將改變近3年以來的美國策略，拜登這段期間內並未和普廷直接溝通。

熟悉川普的知情人士透露，川普認為直接和普廷接觸，是解決俄烏戰爭所需要的一環。川普對烏克蘭的態度尚不明朗，是否會延續拜登軍援、提供安全保證都還是個問號。

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