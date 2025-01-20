因應台海、波灣局勢？ 美「獨立級」瀕海戰鬥艦轉型掃雷艦

美國海軍獨立級瀕海戰鬥艦「獨立號」（USS Independence, LCS 2）於海上航行。該級艦艇曾被批評任務能力受限，現將擔負掃雷任務。（圖取自美國海軍）〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍新一代掃雷艦艇接棒者水落石出，英國《每日電訊報》（The Telegraph）19日報導，獨立級（Independence-class）瀕海戰鬥艦（Littoral Combat Ship, LCS）將擔綱掃雷重任，配備無人遙控掃雷艇和具備雷射偵測能力的掃雷直升機，大幅提升美軍掃雷能力。

母港位於加州聖地牙哥（San Diego）的「聖塔芭芭拉號」（USS Santa Barbara）去年12月完成一系列新型掃雷裝備（Mine-Countermeasures, MCM）測試。這些裝備包含一艘約10公尺的無人遙控聲納掃雷艇，以及1架塞考斯基（Sikorsky）MH-60S直升機，該直升機搭載雷射探測系統與微型魚雷，能有效偵測並摧毀水雷。「聖塔芭芭拉號」為同級20艘獨立級艦中第3艘配備MCM的艦艇，也是首艘預計於今年稍後部署的艦艇。美國海軍計畫為其長期保留的17艘獨立級艦艇中的15艘，配備此型無人遙控艇和掃雷直升機。

美國海軍復仇者級（Avenger-class）掃雷艦最遲將於2027年退役。（圖取自美國海軍）這些獨立級艦艇未來將調派至西太平洋及波斯灣，由於1980年代服役的8艘復仇者級（Avenger-class）掃雷艦，最遲將於2027年退役，另一款較小型的近岸掃雷艦也已於十多年前退役，美國海軍正面臨掃雷艦數量不足的風險。新一代掃雷艦的部署，也因應了伊朗在波斯灣的水雷威脅，以及中國若武力侵犯台灣，其水雷部署可能阻礙美國及盟國的介入。

早期瀕海戰鬥艦的設計理念為「模組化」，可依任務需求更換武器模組，如反艦飛彈、獵潛聲納或掃雷裝備。然而，反潛模組開發失敗，加上模組更換作業繁瑣，現今瀕海戰鬥艦皆已固定搭載特定裝備。目前駐紮佛羅里達的10艘單船體自由級（Freedom-class）瀕海戰鬥艦則配備水面作戰模組。兩種型號的瀕海戰鬥艦均可加裝反艦及防空飛彈發射器，增強其火力，但會佔用甲板空間，可能影響直升機起降。

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獨立級掃雷艦相較於復仇者級艦，不僅更大、更快、火力更強，還配備多樣的無人及遠距遙控系統，能有效減少人員進入雷區的風險。美國海軍「瀕海戰鬥艦任務模組計畫辦公室」主管萊曼上校（Capt. Matthew Lehmann）表示，新系統將大幅提升掃雷作業的安全性與效率。

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