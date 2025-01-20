俄S-400防空系統在波海「鎖定」法巡邏機 法防長怒：無法接受！

法國海軍的「大西洋2號」反潛巡邏機。（法國達梭航太官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕法國軍務部（等同國防部）部長勒克努（Sébastien Lecornu）日前表示，一架隸屬法國海軍的海上巡邏機，日前在波羅的海執行夜間巡邏任務時，竟遭俄羅斯軍方的S-400防空系統火控雷達「盯上」，他透過官方社群譴責俄軍此舉「無法接受」，並將以行動捍衛自身的航海、飛行自由。

法國國營媒體《法國24》（France 24）報導指出，為防範俄羅斯潛艦部隊威脅，並保障周邊地區海底電纜的安全，法國海軍的「大西洋2號」（Atlantique 2）巡邏機因應北約「波羅的海哨兵」（Baltic Sentry）行動，因而升空展開例行性空中巡邏任務。

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Dans la nuit de mercredi à jeudi, un avion de patrouille maritime Atlantique 2 français a été la cible de mesures d'intimidation russes.



Il patrouillait en espace aérien international au-dessus de la mer baltique, dans le cadre d’une opération de l’OTAN, et a été illuminé par le… — Sébastien Lecornu （@SebLecornu） January 17, 2025

「大西洋2號」為達梭航太（Dassault Aviation）研改、搭載雙渦槳引擎的反潛巡邏機，1981年首飛並自1989年投入法國海軍服役。該機最大航速350節（約時速648公里），最大航程4200浬（約7778公里），單次至多可升空18小時；該機除可攜帶聲納和魚雷，亦可掛載AM-39「飛魚」（Exocet）反艦飛彈，擔負空中情監偵任務的同時，也具有相當的反潛作戰能力。

美軍歐洲司令部指揮官、盟軍最高統帥卡沃里上將（Gen. Christopher G. Cavoli）。（美國國防部官網）



有鑒於波海地區局勢升溫，前荷蘭首相、現任北約組織秘書長呂特（Mark Rutte）當地時間本月14日宣布，美軍歐洲司令部指揮官、盟軍最高統帥卡沃里上將（Gen. Christopher G. Cavoli）未來會主導「波羅的海哨兵」（Baltic Sentry）軍事行動，出動驅逐艦、偵察機等儎台，強化北約國家軍隊在該地區的能見度。

法國軍務部長勒克努事發後在官方社群表示，這起事件發生在當地時間上週三（15日）、週四（16日）間深夜，同時嚴正聲明「俄軍此種行為不只具侵略性，更令人無法接受。」強調法軍將以行動捍衛國際海域的航空、航海自由。卡沃利上將亦在記者會上直言，這類事件不只普遍存在，也「相當嚴重」。

俄羅斯空軍的S-400防空飛彈系統。（美聯社資料照）

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