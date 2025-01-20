省錢又有效！英國援烏「墓鷹」防空系統 活用既有飛彈資源

「墓鷹」（Gravehawk）防空系統安裝於全地形車底盤上，使其能夠在地面快速部署和移動。該系統配備紅外線導引飛彈，包含 AIM-132 先進短程空對空飛彈（ASRAAM）和R-73飛彈（Wympel R-73）。（圖：取自Ｘ平台）〔編譯陳成良／綜合報導〕英國國防部宣布將提供烏克蘭新型「墓鷹」（Gravehawk）機動防空系統，這套由英國設計、丹麥部分資助的系統，能將現有的空對空飛彈改裝為陸基發射，將有效提升烏克蘭反制俄羅斯空中威脅的能力，並解決其防空飛彈短缺的問題。

《商業內幕》（Business Insider）報導，「墓鷹」是英國最新一波約55億美元（約合新台幣1776.5億元）軍援烏克蘭計畫一部分。英國國防部表示，此系統能讓烏克蘭軍隊運用現有庫存的空對空飛彈，從地面發射禦敵。

自2022年俄羅斯全面入侵以來，烏克蘭的防空系統一直面臨不足的窘境，西方盟國雖提供了美製「愛國者」防空系統等先進裝備，但這些系統造價昂貴，主要用於保護城市及發電廠等重要設施，免受巡弋飛彈和彈道飛彈的襲擊。一枚愛國者飛彈的發射成本高達400萬美元（約合新台幣1.29億元）。

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皇家聯合軍事研究所（Royal United Services Institute）的空軍戰力分析師布朗克（Justin Bronk）指出，「墓鷹」系統能讓烏克蘭運用更經濟實惠的彈藥來源，有助於避免其昂貴的防空攔截飛彈耗盡。他強調：「更根本來說，烏克蘭幅員遼闊，增加防空資產是刻不容緩的。」英國國防部透露，2套「墓鷹」原型系統已於去年9月在烏克蘭完成測試，今年預計將再交付15套系統。

布朗克分析，「墓鷹」很可能借鑑了烏克蘭先前改裝AIM-132先進短程空對空飛彈（Advanced Short Range Air-to-Air Missiles, ASRAAMs）的經驗。該系統是以英國Supacat軍用卡車為載具，將飛彈改裝為地面發射，並曾成功攔截俄軍的Orlan-10、Zala 系列偵察無人機及「見證者-136」（Shahed-136）自殺式無人機。

烏克蘭軍事新聞網站《防務快報》（Defense Express）推測，烏軍先前的改裝系統可能是「墓鷹」雛形，但《商業內幕》表示無法獨立證實此一說法。

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