嚇阻退伍軍人遭中共吸收 退輔會擬擴大修法停止涉案榮民權益

退輔會主委嚴德發。（資料照，記者劉宇捷攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國安局上週發布報告示警，我國去年遭起訴共諜人數為3年前的4倍，且超過一半是現、退役軍人。對此，退輔會主委嚴德發叮囑退伍軍人務必堅定愛國信念、守護國家安全，退輔會也醞釀修訂《國軍退除役官兵輔導條例》，將《兩岸人民關係條例》等規範的涉案者停止請領部分退休給與權利內容，改為「停止退除役官兵權益」，藉此擴大約制，產生嚇阻效果。

國安局12日發布「共諜案滲透手法分析」報告，針對近年中共滲透、共諜案樣態進行全面剖析，報告內容陳述，我國於2021年、2022年起訴的共諜案人數，分別為16人、10人，但去年已高達64人，等於是2021年的4倍。且涉案遭起訴退役軍人15人，佔23％，現役軍人28人，佔43％，顯示現、退役軍人已成為中共對台滲透的針對性對象。

對此，退輔會主委嚴德發就此事叮囑退除役官兵應提高警覺，根據最新一期《榮光雙周刊》內容所述，嚴德發在退輔會1月份月會，籲請退除役官兵務必「堅定愛國信念、守護國家安全」。

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退輔會表示，退輔會對此提出二項因應作為，首先，退輔會將提升退除役官兵保防安全意識，配合國安情報機關，提升退除役官兵保防安全意識，鼓勵檢舉，共同防諜；其次，退輔會擬針對具有《兩岸人民關係條例》及《陸海空軍軍官士官服役條例》（簡稱《服役條例》）規範，原本「停止領受」部分退休（職、伍）給與權利事由者，將新增為停止退除役官兵權益的事由，啟動《國軍退除役官兵輔導條例》第32條修正作業，以擴大約制，產生嚇阻。

檢視《國軍退除役官兵輔導條例》第32條現行條文，雖已有針對服刑、通緝等人停止退撫權益，並讓犯《刑法》內亂、外患罪、《貪污治罪條例》、《陸海空軍刑法》部分條文者喪失權益，但尚未將《兩岸人民關係條例》及《陸海空軍軍官士官服役條例》的規範納入其中。

退輔會也說，退輔會也展開深化退役軍人愛國意識、布建區域安全防護網、綿密聯繫宣導以及加強法令認知等四項行動，盼退伍軍人勿涉不法。

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