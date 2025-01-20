講武堂》高志榮：英國海軍重新部署印太之戰略意涵

英國皇家海軍航艦「威爾斯親王號」（R09），去（2024）年12月於樸茨茅斯港開放民眾參觀。（英國皇家海軍官方X帳號）

高志榮（國防院網路安全與決策推演研究所委任助理研究員）

（原文載於國防安全研究院網站即時評析，本報獲國防院同意全文轉載）

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前言

日本防衛大臣中谷元15日與英國國防大臣希利（John Healey）在倫敦舉行會談，討論強化雙邊防衛合作，會談後即啟動年度在日本的「警戒島嶼」聯合軍演。英國早於2023年即與日本簽署「相互准入協定」（RAA），允許雙方在對方領土部署武裝部隊，共同規劃執行較大規模和複雜的聯合軍事演訓與部署行動，創下歐洲國家首例，英國更向日方表示，今年將繼續在印太部署「伊莉莎白女王級」航空母艦（Queen Elizabeth-class aircraft carrier）打擊群，以強化雙邊的合作，本文分從英國印太戰略、「伊莉莎白女王級」航母打擊群前進印太、戰略意涵與政策建議等面向，探討如後。

英國印太戰略

美英國的全球經濟、科學、安全和外交的發展優先事項是提供誠實、可靠的投資，加強拯救生命的人道主義工作，並推動氣候變遷、自然和全球健康方面的工作，如何進一步更快地發展以減少貧困並重振永續發展目標（SDG）的進展，需要透過強而有力的行動（actions）方足以達成。

例如，第一，在區域安全方面，國防大臣John Healey向中谷元強調，歐洲—大西洋與印度—太平洋地區的安全不可分割，隨著全球各地情勢日趨動盪，英國與日本等國際夥伴加強合作更顯重要；英方將與日本自衛隊及其他夥伴舉行聯合演訓，以捍衛印太區域和平穩定。

英國國防大臣約翰．希利（前）。（歐新社資料照）

第二，在氣候變遷方面，與當地政府、區域機構、城市、社區和私營部門密切合作，以《巴黎協定》和相關的第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）承諾，支持履行全球生物多樣性框架和英國國際氣候融資（ICF）提供，致力於保護海洋的英國藍色星球基金和沿海環境等。

第三，在貿易、能源和經濟互通方面，印度-太平洋地區是快速成長的經濟、人口和市場地區，將為全球帶來利益，並為英國貿易和商業創造機會。英國印度太平洋地區部（IPRD）與該地區的合作夥伴密切合作，與各國間建立更牢固的通聯，並支持承建連接地區更好的公路或鐵路，以及提供新的跨境能源基礎設施和電力供給，另減少「繁文縟節」的貿易程序使交易變得更容易。

第四，在人道、健康與糧食安全方面，由於多樣化的地理形勢，印度-太平洋地區極易遭受多種災害的影響，從越來越強的氣旋和極端氣溫，到地震和海嘯，以及地區長久的領土及政治對立潛在危機衝突、流行病和糧食不安全的威脅，英國將根據 2022 年至 2025 年人道框架應對新危機，同時長期支持備災整備。

第五，在能源和連結性方面，提供南亞 1,935 兆瓦的跨境電力傳輸幫助，足夠約 150 萬個家庭使用，促成印度、尼泊爾和孟加拉之間的主要電力貿易協議和建構新電力輸送線，使尼泊爾在緊急需求時能確保用電，電力過剩時轉輸其他國家，並幫助四個主要邊境哨所貨物順暢通行，將原所需的運送時間減少了 20%。

伊莉莎白女王級航母打擊群前進印太

英國海軍上次向太平洋派遣航母是2021年，預判此次與日方承諾之航母打擊群聯合演訓任務，勢必將為更加強化的打擊群編組，預判除伊莉莎白女王級航母外，驅逐艦、巡防艦、補給艦、潛艦和F-35B戰機等應為全作戰型態之組成，後續出發時間及港口須加強關注，另朝印太地區前進途中，於那些區域與國家舉行聯合演習等，都是注蒐重點。英國在面臨資源不足的情況下，無法像美國一樣展示10萬噸級核動力航母打擊群的戰力。然而，此次英國將重新在印太部署「伊莉莎白女王級」航母打擊群，已充分說明英國做為印太大國，不會缺席參與維護印太自由和平的使命。

圖為英國海軍航艦「伊莉莎白女王號」（R08）2021年駛於南海之情形，圖右隨行的為荷蘭皇家海軍七省級巡防艦「艾佛森號」（F805）。（美軍DVIDS網站）

戰略意涵

英國在印度洋的屬地（迪戈加西亞）與其本土相距15,000公里以上，要維持兩地的聯繫與支援實屬不易，海外屬地為其印太戰略的核心，英國欲派遣「伊莉莎白女王級」航母打擊群前進印太，可凸顯下列戰略意涵。

首先，英國本土與印度洋屬地距離遙遠，打擊群從英國出發，途中勢必可能經由地中海、紅海、印度洋，然後再到太平洋，英國海軍在途經地區的軍事存在，即在確保英國上述海域的利益，以及維護國際貿易的生命線。

其次，由於中國積極擴張海上霸權，近年為提升對印太安全事務的參與，並加強與日本的防務合作，前於2021年9月「伊莉莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth R08）航母既已停靠日本橫須賀基地。另2021年11月，德國布蘭登堡級巡防艦「巴伐利亞號」（Frigate Bayern）停靠東京。2024年8月，義大利海軍航母「卡富爾號」（ITS Cavour）停靠橫須賀基地。英國為印太大國之一，與印太地區的夥伴和盟國發展聯合訓練實屬必然情勢。

去（2024）年中前往紅海，與美國海軍「艾森豪號」航艦編隊航行的義大利海軍「加富爾號」航艦（右）。（美軍DVIDS網站）

再次，英國為確保印太地區國民的安全、主權完整，以及經濟利益不受損，最直接的方式就是軍力部署，此次欲規劃派遣「伊莉莎白女王級」航母打擊群前進印太，便是為保護國民和利益做出貢獻。

政策建議（代結語）

此次英國欲派遣伊莉莎白女王級航母打擊群來到印太地區，為嚇阻中國在印太軍事擴張，與美、日、印、澳、加、南韓及菲律賓等民主夥伴壯大聲勢，我宜關注英軍後續動態，研提政策建議如後。

（一）持續關注英國海軍在印太的活動

英國欲再度派遣航母打擊群前進印太，對以美國為首民主夥伴國家，應對中國在印太軍事擴張，更形成團結一致的象徵。英國航母打擊群進駐印太，將陸續與印太國家進行演習，宜持續關注其在印太的活動概況。

（二）爭取參與明年環太平洋聯合演習

美國總統拜登於2024年12月23日簽署2025國防授權法案，該法案中，美國國會建議國防部在適當情況下，邀請台灣海軍參加2025年環太平洋演習（RIMPAC），有關單位應就此事項，協調美國國務院及國防部爭取參與。

（三）經由參與環太軍演與英海軍交流

以國會意見配合明年國際情勢發展，川普政府邀我海軍參與環太平洋演習不無可能。若美國防部邀請我海軍參與RIMPAC，我宜做好各種可能發展的準備，屆時便有機會能與英國海軍進行交流。

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