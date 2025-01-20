講武堂》李冠成：國防預算更該投資人與科技的民意期待

國造銳鳶二型無人機。（資料照，亞航提供）李冠成（國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員）



（原文「不只買武器，國防預算更該投資人與科技的民意期待」，刊載於國防安全研究院網站即時評析，本報獲國防院同意全文轉載）



根據國防安全研究院於2025年1月17日發布的最新民意調查結果，近半數台灣民眾支持增加國防預算。然而，在國防資源配置上，公眾關注點已不再僅限於武器採購，40%的受訪者認為應優先投入「提升國軍人員素質」，其次有27%支持「與美國合作研發國防科技」，兩者合計接近七成。值得注意的是，進一步的交叉分析顯示「提升國軍人員素質」獲得跨黨派共識，顯示該議題已超越政治立場，成為台灣社會對國軍戰力建設的共同期待。

這一趨勢反映出台灣社會國防思維的轉變，從傳統以武器裝備為核心的戰力強化，逐步轉向更長遠的投資策略——強化軍人專業素養與國防科技能力。在當前安全環境下，決策者必須審視國防預算的配置方向，確保資源分配不僅能滿足未來戰場需求，更能回應民意期待，為台灣建構具韌性的防衛體系。

優秀人力是國軍戰力的核心





國軍戰力的關鍵不僅在於先進武器，更取決於人員素質。然而，當前軍職吸引力面臨挑戰，包含軍旅生涯發展限制、待遇相對不足及社會觀感影響，這些因素削弱了青年投入國軍的意願。若不從根本改善，未來國軍的人力基礎將更為薄弱，影響整體防衛戰力。

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提升國軍人員素質，首要之務是強化教育訓練與專業發展。現代戰爭已進入科技主導的新時代，軍人不再只是傳統戰場上的作戰者，更需要具備電子戰、無人機操控、聯合作戰等現代化技能。現行的軍事教育應進一步強調這些專業領域，讓軍人能在服役期間不斷提升技能，累積專業經驗，確保他們在未來戰場上能夠靈活應對各種威脅。此外，軍職應建立長期發展機制，讓服役不只是短期選項，而是一條穩健的職業道路，進一步提高留營率。

除了專業培訓，提升軍人待遇與福利也是提高軍職吸引力的重要關鍵。相較於民間企業，軍職的工時長、風險高，且職涯發展較缺乏競爭力，這也是許多青年不願選擇軍旅生涯的關鍵因素之一。適度調整薪資結構，並強化退役輔導機制，使軍人能無縫銜接民間職場，不僅能提升從軍吸引力，也能降低國軍離退率，確保戰力穩定。

除了物質條件，軍隊內部文化與環境改善亦至關重要。優化營區設施、改善住宿條件、提供心理健康支持，能有效提升官兵士氣，增強部隊凝聚力。同時，國軍應積極塑造更具向心力與榮譽感的軍事文化，讓軍人不僅因責任服役，更因認同與使命感願意長期投入。

綜上所述，台灣國防安全的核心，在於是否能夠培養並留住優秀軍事人才。與其單純強化武器裝備，不如透過國防預算的合理配置，打造一支專業化、高素質、長期投入的現代化軍隊，這不僅符合民意期待，也是確保國家安全的長遠之計。

國防科技合作是未來戰爭的關鍵





在現代戰爭形態快速演變的趨勢下，科技已成為影響戰場態勢與軍事戰略的重要因素。雖然傳統軍事力量仍然不可或缺，但科技在情報搜集、作戰指揮、精準打擊與後勤支援等領域的應用，正逐步改變戰爭樣態。對台灣而言，強化國防科技合作不僅能提升軍事能力，也符合全球軍事技術發展的趨勢，並與民意期待相呼應。根據國防安全研究院的最新民意調查，民眾認同「與美國合作研發國防科技」應成為國防預算的優先方向，顯示社會對科技戰力建構的關注。

美國近年來持續強化國防工業的高科技供應鏈，以確保軍事優勢與戰備能力，而台灣正是這一生態系統的重要一環。作為全球半導體產業的領導者，台灣的晶片製造技術不僅支撐美國軍事裝備的運作，甚至影響全球武器工業的競爭態勢。面對來自中共的軍事威脅，台美國防科技合作不僅能夠強化台灣的防衛能力，也有助於確保美國國防供應鏈的穩定，進一步深化雙邊安全夥伴關係。這樣的合作對台灣而言，除了軍事層面的戰略價值，也能推動本土國防科技產業的成長，強化經濟與安全的雙重韌性。

除了半導體，無人載具、人工智慧與電子戰技術也是台灣可深化合作的關鍵領域。俄烏戰爭顯示，無人機在偵察、精準打擊等方面發揮重要作用，而電子戰技術則在干擾敵軍通訊、導引防禦等層面發揮關鍵影響力。雖然這些技術無法單獨決定戰爭勝負，但在非對稱作戰環境下，確實能夠有效削弱敵軍優勢，為防禦方提供戰術靈活性與更精準的打擊能力。台灣正處於科技研發的前沿，透過與美國及其他盟友的技術合作，可以更快獲取最新軍事科技，並進一步發展本土國防工業，降低對傳統武器採購的依賴。同時，這也回應了台灣民眾對於「國防自主」的期待。

另一方面，國防科技合作還能提升台灣在國際安全體系中的角色與影響力。美國、日本、歐洲等國近年來持續加強對印太地區的軍事部署，而台灣若能透過技術合作深化戰略關係，將有助於強化與這些國家的安全聯繫。這不僅能提升台灣的自衛能力，也能在區域安全架構中扮演更積極的角色，進一步提高台灣在印太戰略中的價值。

總體而言，科技發展已成為國防戰略的重要支柱，而國防預算的合理配置將直接影響台灣未來戰力的發展方向。相較於單純增購武器，將更多資源投入國防科技合作，能使國軍在關鍵技術領域持續推進，並提升台灣的戰略自主性。台灣應充分運用自身在半導體與無人機領域的優勢，透過與美國及盟國的合作，融入並打造具競爭力的國防產業鏈。這樣的投資不僅能有效提升防衛能力，也能確保台灣在未來安全挑戰中，擁有更穩固的技術優勢與國防韌性。

結論





國防預算配置影響台灣的安全與防衛韌性，而最新民調顯示，社會關注已從單純武器採購轉向人員素質提升與國防科技合作。這反映出台灣在戰略層面的調整需求，也凸顯科技發展與軍事專業化對未來戰場的重要性。面對中共威脅與地緣政治風險，國防投資不應只聚焦於武器採購，而應著眼於軍隊人力素質的提升與戰略科技的發展，以強化台灣的防衛韌性與長遠戰力。

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