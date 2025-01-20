布萊德雷步兵戰車添「火眼金睛」 強化生存力對抗雷射瞄準

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《Army Recognition》19日報導，美國陸軍近期在亞利桑那州尤馬試驗場（Yuma Proving Ground），完成布萊德雷步兵戰車（Bradley M2A2 IFV）新型防護系統的測試驗證。這套名為「載具防護系統基礎套件」（Vehicle Protection System Base Kit, VBK）的裝備，可藉由安裝於砲塔四角的先進感測器，提供360度全方位雷射威脅偵測能力，顯著提升戰車的存活率與作戰效能。

布萊德雷步兵戰車自1980年代服役以來，以其優異的火力、防護與機動能力，成為美國陸軍的重要裝備。該車配備25公厘機砲、7.62公厘機槍及雙管拖式反裝甲飛彈（TOW），不僅能支援步兵作戰，更可在遠距離精準打擊裝甲目標。此次升級的VBK系統是布萊德雷現代化計畫中的關鍵項目，專為反制現代戰爭中，越來越普遍的雷射導引威脅而設計。

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新系統具備快速辨識並回應敵方雷射標定的能力，當感測器偵測到威脅時，車長可透過車長獨立觀瞄儀（Commander's Independent Viewer, CIV）即時定位敵方來源，爭取寶貴的反應時間，提升整體作戰效能與安全性。

美軍本月稍早於尤馬試驗場進行生產驗證測試（Production Qualification Test, PQT），以驗證VBK系統在極端環境下的性能。測試過程涵蓋超過1萬公里的行駛路程，地形包括柏油路、碎石路及充滿起伏的沙漠地形。測試場地還特別設計陡坡等挑戰性路段，全面模擬戰場環境的嚴苛條件。

此外，測試團隊進行靜止及移動狀態下的實彈射擊模擬，以確保系統在實戰情境中的穩定性與可靠性。尤馬試驗場的多樣地形和模擬威脅，為檢驗系統在因應隱蔽、高位或非典型攻擊角度時的效能，提供了極具價值的測試平台。

VBK系統的成功整合代表布萊德雷步兵戰車向現代化邁出重要一步，隨著精準導引武器與反裝甲武器的廣泛使用，這套系統成為布萊德雷既有裝甲與防護系統的有效補充，顯著增強其在未來戰場中的生存能力。

美國陸軍表示，這次測試結果顯示VBK系統性能穩定，具備在多變戰場條件下執行任務的能力。這不僅突顯了陸軍對尖端技術的重視，也表明布萊德雷步兵戰車將在後續升級中繼續扮演美軍地面部隊的關鍵角色。

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