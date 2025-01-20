軍武新知》不只匿蹤還要省油錢！ 洛馬F-35戰機獲「永續燃料」認證

圖為挪威皇家空軍的F-35戰機，日前接受「永續航空燃料」（SATF）測試。（挪威國防部官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕石化燃料自20世紀被廣泛使用以來，其燃燒後產生的二氧化碳，長期被認為是讓溫室效應加劇的主因；其中，近百年發展飛快的各式民、軍用飛機，更成外界公認的「吃油怪獸」。為扭轉這現象，美國洛克希德．馬丁公司（Lockheed Martin）表示，其最新的F-35匿蹤戰機已獲准使用「永續燃料」，在不影響作戰性能的前提下，有效減少戰機的碳排放。

洛馬官方新聞稿指出，現行的F-35戰機主要使用Jet A-1航空用油，經測試和專業分析，未來的「閃電II」將可使用新型態「永續航空燃油」（Synthetic Aviation Turbine Fuel, SATF）運作，同時滿足軍種提出的可靠性和任務要求，有效減少戰機的燃油消耗與碳足跡。

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而率先「餵」F-35戰機吃永續燃油的挪威國防部表示，該國本月中正式進行了一次試飛，雖然測試的永續燃料比例為60％燃料、40％生質能，雖然不同於洛馬官方認證的燃料、生質能各半，結果仍驗證了永續燃油在F-35上的做法可行。

挪威國防部長格拉姆（Bjørn Arild Gram）表示，戰鬥機的燃料消耗佔全體機隊的3分之1，有了永續燃料，能在降低能源消耗的情況下，保持戰機性能，進而提高對環境友善的程度。（挪威國防部官網）

挪威國防部說明，「永續航空燃油」當中的生質能，主要是由食物的殘餘、農業和林業的原料副產品等材料製成；亦可從空氣中捕獲碳來產製，這套流程並不影響原有的食物供應鏈，也不會砍伐多餘的樹木，對生態友善的做法，使其具備永續使用的潛力，讓F-35戰機減少傳統石化燃料的同時，也減少其對傳統供應鏈的依賴。

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