南韓研發「鐵穹」式系統 抵禦北韓砲火威脅

南韓防衛事業廳（DAPA）公開「低空飛彈防禦系統」（LAMD）概念圖，展現該系統預期的作戰模式，強調其攔截多重火砲威脅的能力。（圖取自南韓防衛事業廳）〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓將打造自製版「鐵穹」！據《韓聯社》報導，南韓防衛事業廳（DAPA）20日宣布，正式啟動「低空飛彈防禦系統」（LAMD）研發計畫，目標在2028年前，建構一套類似以色列「鐵穹」（Iron Dome）的防禦系統，反制北韓日益增長的長程火砲威脅。

報導指出，由於北韓在兩韓邊境部署大量長程火砲，其射程涵蓋南韓人口稠密的首都圈，對當地居民及重要設施構成嚴重威脅。南韓政府為強化首都防衛，積極發展自主國防科技，LAMD系統便是其中一環。該系統旨在攔截來襲的北韓砲彈，保護重要軍事設施，並力求提早部署。

此計畫預計投入4798億韓元（約合新台幣108億元），由國營的國防科學研究所（ADD）主導研發，並與LIG Nex1、韓華航太（Hanwha Aerospace）、韓華系統（Hanwha Systems）等南韓軍工企業合作，發展具備自主知識產權的國產攔截系統。

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DAPA同時公開了一張LAMD系統概念圖，展現該系統預期的作戰模式，強調其攔截多重火砲威脅的能力。

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