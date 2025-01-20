立院國民黨提案凍結7成國軍業務費 學者：部分單位面臨斷炊

立法院院會今、明2天針對中央政府總預算進行表決。各黨派立委於立法院議場發言台放置標語。（記者王藝菘攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院院會正就今年度中央政府總預算案進行表決大戰，立法院國民黨團提案將國防部及所屬單位業務費凍結70％，雖然執行30％後，可經立法院院會同意後動支，但中華戰略前瞻協會研究員揭仲今日指出，該提案若經立法院院會照案通過，成為具約束力的主決議，國軍今年上半年可能出現9天至1個月無業務費可動支情形，甚至讓部分單位面臨斷炊風險。

立法院國民黨團日前提案將國防部及所屬單位今年度預算的業務費凍結70％，待執行30％後，國防部可申請解凍，待立法院院會同意後始得動支。國防部則於近日發布數則新聞稿表達立場，指此舉不利國軍日常運作、削弱對中共機艦侵擾的灰色地帶行動應處能力等。

不過，中華戰略前瞻協會研究員揭仲今日指出，提案的立法院國民黨團與國防部似乎都沒意識到，該提案若經立法院院會照案通過，成為具約束力的主決議，國防部在今年上半年，非常可能會出現少則9天、多則1個月無業務費可動支的空窗期；國軍的戰備與演訓任務雖不至停擺，但很多業務確實會受到影響，甚至讓部分單位面臨斷炊的風險。

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揭仲表示，立法院凍結預算的法律依據，是《預算法》第52條第1項「法定預算附加條件或期限者，從其所定」。而條文中的「附加條件」，在立法院審查預算的實務上，就是凍結比例、解凍條件與解凍程序等三項。在國民黨團的這個提案中，凍結比例是70％，解凍條件是「國防部用掉30％後」，解凍程序是「經院會同意」；乍看之下、或是從數學上來說似乎沒甚麼疑義。

國防部無人機相關預算也成為在野黨立委刪減、凍結的對象。（資料照）揭仲進一步指出，該案問題在於「經院會同意」，並不是行政院前一天把解凍要求送到立法院，後者就能在當天或第二天，立刻召開院會完成同意程序，讓國防部能立刻動支；事實上，整個解凍程序，需要經過立法院程序委員會、院會、委員會、程序委員會、院會等步驟，再加上復議提出時間的規定，就算朝野各黨全力配合、願意省去若干步驟，整個流程走完最快也要9到10天，若是按標準程序，則可能需要近30天甚至更多。

揭仲表示，在這段期間，國防部及所屬單位不能動支業務費，又因為解凍條件是「用掉30％的業務費後」，使國防部也不能在支用20％後，提前向立法院申請解凍。由於立法院是當周星期五與次周星期二列為一次會，使整個院會同意的程序完成，前後至少共9天。假如程序更久，則需1個月左右。

至於國防部能否動支預備金支應所需？揭仲認為，此舉恐怕會違反《預算法》，首先預備金動支的前提是「歲出分配預算遇經費有不足時」，但國防部的情況不是「經費不足」，而是「有經費卻還不能動支」；至於《預算法》第54條的前提是「年度已經開始但總預算還未完成審查」，只要總預算已經開始執行，就不適用第54條的規定。

揭仲表示，在國軍有一定天數的庫存油料與彈藥的情況下，雖不會造成國軍處於無油可動、無彈可打、無水電可用等全面停擺情形，卻很可能出現依照契約或發價書已達付款節點的經費無法撥付，衍生出棘手的法律爭議，或是造成若干部隊的伙食與辦公費用斷炊。至於所引發的社會與國際觀感，或許更是在野黨團應再三思的問題。

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