中共9軍機、6軍艦擾台 5架次共機逾越台海中線、闖西南空域

國防部今（21）日上午發布的資料顯示，自昨（20）日上午6時至今日上午6時共24小時內，國軍一共偵獲中共9架次軍機、6艘次軍艦在台灣周邊活動，其中有5架次軍機逾越台灣海峽中線、進入我西南空域活動。〔記者涂鉅旻／台北報導〕中共解放軍持續派軍機、軍艦擾台，根據國防部今（21）日上午發布的資料顯示，自昨（20）日上午6時至今日上午6時共24小時內，國軍一共偵獲中共9架次軍機、6艘軍艦在台灣周邊活動，其中有5架次軍機逾越台灣海峽中線、進入我西南空域活動。

根據國軍發布的資料顯示，逾越台海中線的中共軍機，都是自澎湖以西空域轉向東南方，飛進我國西南空域；另有2架次中共軍機，則在我國西南空域大範圍活動。

對於中共機艦動態，我國國防部以一貫方式因應，即派出任務機、任務艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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