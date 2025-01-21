935蘭陽軍艦披上綵布23日除役 快砲飛彈聲納全要拆除轉用

海軍舷號935的蘭陽軍艦預定本月23日舉行除役典禮，軍艦艦身已經披上青天白日滿地紅的藍白紅三色綵布布條。（圖：軍事粉專IDF經國號提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍舷號935的蘭陽軍艦預定本月23日舉行除役典禮，軍艦艦身已經披上青天白日滿地紅的藍白紅三色綵布布條。軍方人士今天指出，蘭陽軍艦上的艦砲丶方陣快砲丶反潛火箭以及反艦飛彈丶各式聲納，在典禮後均將拆除備用，或轉移給合適的艦艇的使用。

此外，長期擔任武器測試艦角色的海軍LCC-1「高雄」軍艦，預定在今年中旬除役，軍方人士說，對於新式武器系統測試任務，軍方已有規劃及安排，國造武器系統的海上測試及艦上測試，也會持續安排進行，不會中斷。

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軍方人士說，軍艦在兩側舷邊披上藍白紅三色綵布布條，是海軍的傳統儀式，軍艦的成軍丶除役及慶典時，都會有此綵布裝飾。（圖：軍事粉專IDF經國號提供）

美國過去是以先租後售的方式提供8艘「諾克斯級」軍艦給台灣，我國海軍則以「濟陽級」系列為8艘軍艦命名，隸屬在海軍168艦隊。濟陽級軍艦先前已有2艘除役，第3艘則是蘭陽軍艦（舷號935），在美軍服役時期的舷號為FF-1078，服役期程自1970至1994年，1994年6月30日移交給我國海軍，1995年8月4日成軍服役時命名為蘭陽軍艦，整體艦齡已達55年，在台服役約30年。

根據軍事粉專「IDF經國號」提供的最新照片顯示，舷號935的蘭陽軍艦，艦身已經披上青天白日滿地紅的藍白紅三色綵布布條。軍方人士說，軍艦在兩側舷邊披上藍白紅三色綵布布條，是海軍的傳統儀式，軍艦的成軍丶除役及慶典時，都會有此綵布裝飾。

海軍舷號935的蘭陽軍艦預定本月23日舉行除役典禮，軍艦艦身已經披上青天白日滿地紅的藍白紅三色綵布布條。（圖：軍事粉專IDF經國號提供）

「蘭陽」軍艦長期擔任監控共艦侵擾的任務艦，本月除役可說是功成身退。至於接替戰備任務的船艦，軍方人士說，近700噸的沱江級軍艦目前已有7艘服役，第二批量產的5艘預計在2026年全數下水，但其噸位相較侵擾我國海域的共艦而言太小，並不適合用來監控丶併行，而滿載排水量約3000噸的輕型巡防艦，兩艘原型艦都還在建造當中，預計2026年10月交艦，這兩個情形使得海軍在應變共艦常態侵擾動作上，艦隊的調度更形顯得吃力。

長期擔任武器測試艦角色的海軍LCC-1「高雄」軍艦，預定在今年中旬除役。（資料照）

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