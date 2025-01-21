與台M1A2T同等級 波蘭接收首批M1A2 SEP V3戰車

波蘭國防部長19日於X平台宣佈，向美國採購250輛M1A2 SEP V3主力戰車的首批28輛，甫海運返國，將進行後續檢查後交軍服役。（圖片取自X@KosiniakKamysz）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕波蘭國防部長柯席尼亞克．卡密希（Kosiniak-Kamysz）19日於X平台宣佈，向美國採購250輛M1A2 SEP V3主力戰車的首批28輛，甫海運返國，將進行後續檢查後交軍服役；待2026年全部交付完畢後，波蘭將擁有全歐洲最大、超過1800輛戰車的裝甲部隊。

美國2022年批准向波蘭軍售價值約60億美元的（約新臺幣1958.8億元）250輛M1A2 SEP V3戰車及支援車輛和彈藥，包括26輛M88A2裝甲救濟車、17輛M1110聯合突擊架橋車（JAB），以及隨附的276挺12.7公厘機槍和500挺7.62機槍；彈藥部分則包括近4600枚練習彈、近7000枚高爆彈，以及近9200枚穿甲練習彈和近14000枚反戰車高爆練習彈。

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軍聞網站「Army Recognition」報導，波蘭於2023年1月簽署14億美元合約，同意由美方先行出售116輛M1A1戰車，並於2023年6月至2024年6月陸續交付。除上述2款M1系列戰車之外，波蘭於2022年還與南韓達成協議，透過採購、本土設廠等生產方式，配備1千輛K2主力戰車，2025年開始交付。

報導指出，波蘭目前有28輛K2、128輛豹2A4PL、105輛豹2A5、14輛M1A1及庫存的201輛PT-91戰車。其裝甲部隊未來將擴張至約1800輛龐大裝甲部隊，不僅可謂北約防禦提供貢獻，規模也堪稱全歐第一。

M1A2 SEPv3型是，在SEPv2型的基礎上升級的最新型號，新特徵是戰利品主動防禦系統和車體正面與砲塔兩側的額外裝甲。通過將HA3裝甲升級為下一代進化裝甲（NEA），增強車體和砲塔裝甲，換裝CREW電子戰系統和採取各類防爆措施（IED），提高戰場生存能力；而美國售台的M1A2T，也是以M1A2 SEPv3型為基礎客製化，車頂配有CROWS-LP低姿態遙控武器站，但沒有加裝主動防禦系統。

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