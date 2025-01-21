陸軍想增購美攻擊無人機要等明年 立院刪減「獵鴞專案」60億預算

美軍陸戰隊的「彈簧刀300」攻擊無人機。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／台北報導〕我國去（2024）年中以「獵鴞專案」名義，獲美同意出售總價約3.6億美金，逾千架彈簧刀300、Altius 600M-V兩型攻擊無人機，由於美方稍後修正報價，故我國決標的合約價格為52.7億餘台幣，但國防部在編列年度預算時仍按美方最初報價金額編列115億元預算，導致其中有60餘億元的落差；陸軍雖希望能運用這筆預算向美增購攻擊型無人機，但這筆多餘款仍在昨（20）日院會中通過表決刪減，因此，軍方最快要到明（2026）年才能編列預算加購。

「獵鴞」為國防部向美採購攻擊型無人機的專案代號，全案在去年6月以約3.6億美元獲准出售、包含720架彈簧刀300型、291架Altius 600M-V兩型號；總統府當時證實，本次「獵鴞專案」軍售是拜登政府任內第15度對台軍售，凸顯華府重視台海和平穩定，也落實對台安全承諾，持續滿足我國防衛作戰與戰備訓練需求。

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2020年裝載至UH-60「黑鷹」直升機進行測試的Altius攻擊無人機。（美軍DVIDS網站）

不過，「獵鴞專案」去年9月於政府電子採購網公告時，分別以「人員殺傷型」、「反裝甲型」2案決標，合計金額僅新台幣52億7751萬7247元，與美國國防安全合作局（DSCA）公告金額、國防部公開預算相差近倍，居間落差引發立委關切；國防部長顧立雄先前曾就此說明，我國最初獲美報價為60億台幣，書面上的115億餘元係國軍為避免後續簽約金不足，先行啟動修定整體獲得規劃書所致。

陸軍參謀長陳建義中將亦曾出席國防委員會說明，經戰力評估，陸軍對「反裝甲型」無人機的需求缺口達近2000架，因此期盼能運用行政院核定115億餘元中的剩餘部分，向美提出裝備增購需求。

立法院院會昨（20）日進行國防部「獵鴞專案」採購預算表決情形。（擷自立法院IVOD隨選視訊）

儘管如此，立法院昨日進行「獵鴞專案」預算表決，最終決議將今年國防預算編列115億3640萬4千元之多餘款刪除、回繳國庫，且國防部最快要到明（2026）年度才能再編增購預算，持續強化部隊不對稱戰力。

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