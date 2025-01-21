預算刪刪刪還能維持軍力？ 我國全球軍力排行第22名 明年恐難保進步

今年2025年的軍力排名出爐，台灣在獲得各項軍購後，排名第22名，相較去去年24名進步2名！不過，近期國會針對國防預算一刪再刪，明後年若欲維持今年的進步幅度及排名恐怕有難度。（資料照）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕軍事網站「全球火力」（Global Fire Power, GFP）每年都會針對全球145個具軍事實力的大國評比排序，而今年2025年的軍力排名出爐，台灣在獲得各項軍購後，排名第22名，相較去年位列24名進步2名！不過，令人擔憂的是，近期國會針對國防預算一刪再刪，明後年的國防投資縮減，若欲維持今年的進步幅度及排名恐怕有難度。

據「全球火力」網站最新公布的全球軍事實力排名，第1、2、3名仍為美國、俄羅斯及中國，其次4到10名則為印度（4）、韓國（5）、英國（6）、法國（7）、日本（8）、土耳其（9）、義大利（10）。其中，法國相較去年擠進前10大排名，而日本則從第6名些微退步至第8名。

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據「全球火力」網站最新公布的全球軍事實力排名，第1、2、3名仍為美國、俄羅斯及中國。法國相較去年擠進前10大排名，而日本則從第6名些微退步至第8名。（圖片擷取自全球火力網站）

「全球軍力」以超過60項軍力指標，對全球145個國家進行評比，包含部隊規模（number of troops）、軍事裝備（military equipment）和財政穩定性（financial stability）等皆納入考核，最終得出該國「火力指數」（Power Index, PwrIndx），愈趨近0者則國家軍力愈強

至於台灣，則以0.3988的火力指數（PwrIndx）排名全球第22名，相較去年的第24名、火力指數0.3302，小幅進步2名！但細看火力指數卻略微退後了0.6，顯示仍有進步空間；「全球軍力」網站的趨勢顯示，增減幅度仍在「穩定」值範圍。

我國以0.3988的火力指數（PwrIndx）排名全球第22名，僅次烏克蘭、波蘭。相較去年的第24名、火力指數0.3302，小幅進步2名！（圖片擷取自全球火力網站）

我國於去年度接收多項新購軍售武器，包括「海馬斯」多管火箭車、首批M1A2T戰車、及各式飛彈，同時也針對兵力結構調整以應對未來趨勢，新武器的科研案及國造「海鯤號」潛艦的下水等，對排名可謂功不可沒。不過近期，國會針對中央政府總預算進行再次審議，其中包含國防預算內的諸多金額亦被刪減，其他項目包含潛艦後續艦等大額預算也擬亦被凍結，今年軍事投資恐受限，間接也可能影響全球軍力排名，特別是當鄰國都在進步時，造成的相對退步。

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