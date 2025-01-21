柏鴻輝副部長春節慰勉北部軍事單位 提前祝賀春節愉快

農曆春節新年即將到來，國防部副部長柏鴻輝代表國防部長顧立雄，前往北部地區單位慰問，並致贈加菜金。（圖片取自軍聞社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕農曆春節新年即將到來，國防部副部長柏鴻輝代表國防部長顧立雄，前往北部地區單位慰問，與官兵互動、鼓舞士氣，並致贈加菜金，犒慰辛勞。他並藉年終考績發放獎金時期，強調宣導官兵健康理財觀念。

柏鴻輝昨由政戰局局長陳育琳中將等人陪同，前往文化營區慰問青年日報社、福利事業管理處、漢聲電臺等單位，期勉全體同仁持續汲取新知，強化專業能量。

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柏鴻輝表示，借鏡俄烏戰爭等區域衝突，強化全社會防禦韌性已成為各界共識，國軍除要持續提升有形戰力之外，由政戰專業單位及部隊負責發揚的無形戰力，更是無可取代的關鍵力量，官兵必須在良好的基礎上，戮力精進。

隨後，柏鴻輝轉往同袍儲蓄會，在專人引導下，聽取單位任務簡報，瞭解近期工作重點並提出指導。他強調，主財人員長期為單位財務結構的健全把關，有效提升整體施政效率；年節將至，適逢年終、考績獎金發放，儲蓄會藉多元管道宣導健康理財觀念，為官兵守護荷包安全，成效有目共睹。

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