潛艦後續艦預算解凍難度大增 國軍要向立院院會專報經同意才解凍

國造潛艦海鯤號能否及時通過海測，將牽動後續艦的預算解凍進展。（資料照，台船提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院院會預計今（21）日將今年度中央政府總預算三讀，但攸關我國水下戰力的「潛艦國造」後續艦造艦案今年度預算遭凍結五成，且須待原型艦「海鯤號」海測後才有解凍空間。檢視立委提案要求的解凍條件，國軍須向立法院院會提出專案報告，經院會同意後始得動支，與多數案件送委員會報告、解凍流程大不同，為此案能否順利解凍投下變數。

由於立法院朝野立委對於今年度中央政府總預算見解分歧甚大，立法院院會昨日、今日就此進行「表決大戰」，攸關國軍整備的多項預算，遭立法院國民黨團、民眾黨團提案凍結、減列。

海鯤號預計9月完成海測、11月交艦



海軍司令部為籌獲國造潛艦後續艦，因此自今年起編列總金額2840億8080萬元預算，預計在今年至2038年籌獲7艘後續艦，首年預算為20億元。但考量潛艦原型艦「海鯤號」尚未啟動海測（SAT），在野黨立委最終提案主張將此案凍結五成，且解凍條件有二。首先，時間點須在海鯤號海測之後，其次，國防部須向立法院院會提出專案報告，經同意後始得動支。

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外界估計，海鯤號通過海測的時間點，應該會落在今年9月，並計畫於今年11月交付海軍。

但值得注意的是，相較於多數國防部預算解凍案，都是由國防部向立法院外交及國防委員會提交書面報告，或者進行專案報告，並視案件的重要性，決定是否須經委員會同意後始得動支。但潛艦後續艦預算，則是須向層級更高的立法院院會提出專案報告，經同意後始得動支。

立法院外交及國防委員會本會期的成員數為13席，民進黨與國民黨各6席、民眾黨1席，但由於國民黨籍立法院長韓國瑜、副院長江啟臣鮮少參與委員會運作，因此執政的民進黨略佔優勢，不過，立法院委員會的成員，皆於每個會期之初依各政黨考量而調整。

立法院本屆立委共有113人，即使三個主要政黨都未獲得過半席次，但執政黨民進黨只有51席，國民黨有52席、民眾黨8席，另有2席無黨籍立委，現為「朝小野大」局面，也代表預算解凍的難度較高，後續發展值得觀察。

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