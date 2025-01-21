不只濱海戰鬥艦能上「地獄火」 伯克級驅逐艦有望搭載AGM-179飛彈

美軍獨立級濱海作戰艦「蒙哥馬利號」（LCS 8），2022年曾在海上成功試射三枚AGM-114L「長弓地獄火」飛彈，而這項改裝日前已獲美國海軍海洋系統司令部認證。（美國海軍官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國造船業近年面臨產能困境，不只新船艦難產、現役艦延壽升級也有紕漏，加上國際情勢變化衍生的彈藥需求，讓美軍在維持艦隊規模的同時，也要思索如何提高彈藥通用性來滿足戰備需求。為此，美國軍工大廠洛克希德．馬丁日前在展會中，展示伯克級驅逐艦整合AGM-179飛彈的全新模組，有望為美軍的水面艦主力，再添一道防空新火力。

軍聞網站《Naval News》報導指出，洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）本（1）月在美國維吉尼亞州舉辦的「海上兵力年會」（SNA 2025）中，展示新改裝的伯克級（Arleigh Burke-class）飛彈驅逐艦模型，不過，這款模型上多了兩排搭載AGM-179「聯合空對地飛彈」（JAGM）的垂直發射單元，這兩排合計可發射多達24枚同型彈，有望強化單艦在反無人機（C-UAS）、反艦作戰的支援火力。

請繼續往下閱讀...

圖為一架美軍陸戰隊AH-1Z直升機，去年6月於沖繩外海首度發射AGM-179飛彈。（美軍DVIDS網站）

AGM-179為洛馬研發的新一代空對地打擊飛彈，由地獄火飛彈的推進段與具備半主動雷射（SAL）、毫米波（MMW）雙模式的導引頭組成，打擊精度更高、且能射後不理（Fire-and-forget），被視為地獄火飛彈的接班人；該彈在2022年全速量產後，目前已獲英國青睞採購，美軍陸戰隊則是在去（2024）年7月裝上AH-1Z直升機接受過實彈發射測試，驗證打擊能力。

從報導照片可見，該艦模型上的JAGM四聯裝垂發模組（JQL），是置於64單元的Mk41垂發系統和方陣快砲間，目標取代現役搭載的RGM-84艦射型「魚叉」飛彈；而在此前，美國海軍的「自由級」（Independent-class）濱海戰鬥艦才接受改裝，成功安裝「地對地飛彈模組」（SSMM），並攜行AGM-114L「長弓地獄火」飛彈上船。

洛馬日前在美國維吉尼亞州的「海上兵力年會」（SNA 2025）中，展出裝有AGM-179飛彈垂發模組的伯克級飛彈驅逐艦模型。（取自Naval News）

報導陳述，目前尚不清楚這項整合的未來、是否會取代美軍現有的超視距作戰武器系統（OTH-WS），但除此之外，可預期未來會有更多新武器在伯克級艦上整合、運作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法