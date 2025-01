講武堂》舒孝煌：美《中國軍力報告》關注中共長程投射能力及其挑戰

美國國防部在2024年12月公布《中國軍事與安全發展報告》,對中共軍力發展提出警訊。國防院研究員舒孝煌針對報告內容進行分析。(資料照/記者劉宇捷攝)

舒孝煌(國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員)

(原文刊載於國防安全研究院網站即時評析 ,本報獲國防院同意全文轉載)

一、解放軍長程打擊能力

美國國防部在2024年12月公布《中國軍事與安全發展報告》(Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China),對中共軍力發展提出警訊。報告中指出,中共儘管仍持續反腐敗,並面對經濟萎縮,但未削減習近平的雄心,仍堅定致力軍隊現代化,並提高全球武力投射能力,這包括不斷擴大的核武庫存。中共領導人「將自己視為擁有全球安全利益的全球大國,因此需具備及應對這項挑戰相稱的軍事能力」。

中共持續發展向第一島鏈之外進行軍事行動的能力。截至2024年中葉,中共擁有約600多枚核彈頭,比2023年增加一百枚,依此速率持續增長,至2030年,中共將部署超過一千枚核彈頭,2035年將更進一步增加。且其多樣性和複雜性不斷增長,由從低當量精確打擊飛彈到洲際彈道飛彈,成為一支多元化的核武力量,在每個層級都有不同選擇,這將更增加其戰區指揮官在核武運用上的彈性,甚至可能放棄「不首先使用核武」的政策,增加更多元化的運用選項。

火箭軍(PLARF)是中共長程精確打擊能力的主力,擁有涵蓋各種射程的傳統及核彈頭飛彈,包括短程、中程和中程彈道飛彈(SRBM、MRBM 和 IRBM)以及陸射型巡弋飛彈(GLCM),重要武器包括:

‧東風15(北約代號CSS-6)短程彈道飛彈:射程725至850公里,為短程彈道飛彈。

‧東風21D(CSS-5 Mod 5)反艦彈道飛彈:可打擊1,500公里外的航空母艦。

‧東風26中程彈道飛彈:可搭載傳統彈頭或核彈頭,打擊西太平洋、印度洋和南海目標。

‧東風17極超音速飛彈:東風17配備極超音速滑翔載具(HGV),能夠躲避美國的先進飛彈防禦系統。東風17專用於打擊軍事基地和水面艦艇,其庫存數量正穩步增加。

‧東風41:為使用固態燃料,可在公路機動的洲際彈道飛彈,生存能力更強,並已投入作戰部署,其射程能達到美國大陸的大部分地區。

圖為中共於去年試射東風41型飛彈。(圖片來源:中國軍網)

中共擁有約400枚洲際彈道飛彈,也在研發先進的投射系統及新新型飛彈的發展,這包括:

‧東風27:射程為五千至八千公里。該飛彈專為傳統對地攻擊和反艦任務而設計,能夠打擊遠至關島的高價值目標,這顯示中共將有能力將力量投射到遠離鄰近地區的地方。

‧次軌道轟炸系統(FOB)。此類系統可增強其對全球高價值目標進行遠端精確打擊的能力。

與傳統洲際彈道飛彈相較,HGV在較低高度重返大氣層,可在現有飛彈防禦預警系統偵測範圍的邊緣及下方進行機動,可橫向機動並改變高度。使用次軌道系統的好處包括:

(一)可將彈頭發射至敵方防禦方向相反的軌道上。

(二)將次軌道系統與HGV結合,比傳統式彈頭更具機動性。

(三)全新的打擊系統增加成功打擊敵方機會,並大幅減少被擊毀能力。

次軌道轟炸系統因為射程長,有可能從敵人的飛彈防禦系統後方進行武器投射,從而提供規避飛彈防禦系統的能力。中共曾在2021年測試次軌道轟炸系統,根據一系列計算及假設,這枚火箭在低地球軌道飛約28,466公里,再發射一枚HGV彈頭,該枚HGV再飛行11,536公里後返回中國大陸。根據這些計算表明,次軌道系統及HGV結合,可創造一種新型的洲際武器系統,沒有傳統彈道飛彈的脆弱性,可逃避飛彈防禦系統的攔截,並具備向任何方向發射的能力。

在太空方面,中共正尋求透過一系列太空武器來抵消美國在軌資產的優勢,美國稱其為反太空能力,這包括反衛星飛彈、共軌(殺手)衛星、電子戰和定向能系統,將可阻止其他國家運用太空領域。

二、中共空軍朝戰略空軍發展

解放軍空軍也在努力發展成為一支「成為一支能夠進行遠程空中力量投射的綜合性戰略空軍」並希望將其戰力投射至第一島鏈之外。圖為中共新推出的殲-35戰機。(圖片擷取自中國軍號微博)

另外,解放軍空軍也在努力發展成為一支「成為一支能夠進行遠程空中力量投射的綜合性戰略空軍」並希望將其戰力投射至第一島鏈之外,除了設法擴大海外行動地點,也與俄羅斯在美國阿拉斯加沿岸進行聯合轟炸機演習。這反映出解放軍希望能在中共境外執行任務。

就數量而言,中共空軍和海軍已構成印太地區最大、世界第三大的航空力量,擁有飛機總數超過3,150架,其中包括約 2,400 架戰鬥機、轟炸機等作戰飛機,包括可攜帶核武、具空中受油能力的轟6N轟炸機,為中共核武鐵三角補足空中的一角。

報告認為中共空軍進步極快,但仍未達美國空軍水準。報告中特別指出中共空軍正擴展其無人機系統能力,並已可與美國空軍的系統相媲美。過去3年內,中共在航展中展示各種型式的無人機,包括翔龍、超音速的無偵8無人機、經過重新設計的攻擊11匿蹤無人機。另外,先進的小型無人機在軍事及民用領域的運用日益增加,中共不但是無人機及其相關零組件的出口大國,也展現對下一代無人機能力的努力。中共也可能發展類似美國「協同作戰飛機」(Collaborative Combat Aircraft, CCA)計畫的無人機;其無人機的作戰能力也超越傳統的情報、監視、偵察,進入空對空及空對地作戰的領域,並已具備蜂群作戰的能力。

中共空軍持續改良新一代的殲20戰機,並提高產能,其服役數量不明,但各智庫估計應已有200架,也持續為殲20進行升級,對於國產發動機的依賴也日益增加。中共空軍也持續進行組織改革,並在實戰條件下進行訓練,也增加與俄羅斯、巴基斯坦、泰國等國家空軍進行聯合演習的次數,其目的都在打造一支現代化的專業軍種。不過報告未及評估在珠海航展中出現的殲35,以及在2024年末兩型疑似6代戰機的試飛。

三、解放軍現代化仍面臨內部挑戰

然而中共要完成其建軍目標,仍面臨內部挑戰。報告指出中共為軍力發展設定的里程碑為2027、2035及2049年,然而2023至2024年,中共持續有高階軍官和國防產業主管涉貪被免職,這些事態發展可能會擾亂解放軍實現既定2027年現代化目標的進展,特別是海、空軍,以及火箭軍。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」(Center for Strategic and International Studies,CSIS)評論報告時認為,中共目前追捕反腐敗的情況,及中共官方對反腐敗行動的說法,的確反應中共內部對腐敗問題的極度擔憂。諸如有火箭軍背景的高官相繼被解職、國防工業部門的貪腐情況,與目前解放軍的重大軍事建設、研發及採購相關,這可能對習近平設定的里程碑產生不同影響,並動搖統治當局對解放軍政治可靠性信心,以及完成任務的整體能力。

不過,解放軍遠程投射能力的日益增長,加上其陸、海、空軍現代化的努力,仍凸顯其在全球軍事事務中創造主導地位的意圖,不但對全球乃至印太的軍力平衡造成挑戰,也引發周邊國家和國際社會擔憂。解放軍持續推動現代化,其不斷增長的能力,將對未來國際安全局勢發揮關鍵影響。

