美國陸軍重啟「冥王」偵察機計畫 斥資打造空中情報網

「冥王」計畫旨在將龐巴迪環球 6500 商務噴射機（Bombardier Global 6500）改裝為先進的情報、監視與偵察（IRS）平台。（圖：美國陸軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍「冥王」（HADES）新型偵察機計畫在合約爭議落幕後正式重啟。美國政府審計署（GAO）駁回了L3Harris公司的抗告，讓內華達山脈公司（SNC）得以繼續執行這項至關重要的情報、監視和偵察（ISR）平台的研發工作。

美國陸軍發言人向軍聞網站《Breaking Defense》證實，美國審計署（GAO）已於上月底駁回L3Harris公司的合約抗告，陸軍隨即在上週一（1月13日）簽署解除停工令，允許內華達山脈公司（Sierra Nevada Corporation，SNC）恢復「高精度偵測與利用系統」（High Accuracy Detection and Exploitation System, HADES，簡稱「冥王」）的整合工作。

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「冥王」計畫旨在將龐巴迪環球 6500 商務噴射機（Bombardier Global 6500）改裝為先進的ISR（Intelligence, Surveillance and Reconnaissance，情報、監視與偵察）平台，以取代現役老舊的RC-12「護欄」（Guardrail）渦輪螺旋槳偵察機隊。

2024年8月，美國陸軍選定SNC執行這項計畫。當時，由L3Harris、萊多斯（Leidos）和MAG 航太（MAG Aerospace）組成的團隊也參與競標，但最終未能勝出。L3Harris 隨後提出抗告，使計畫一度停擺。

根據GAO公布的21頁裁決報告（已刪節機密內容），SNC 在成本和技術評估上都明顯勝過L3Harris。SNC的報價為9300萬美元（約新台幣30.4億元），比後者低出約4000萬美元（約新台幣13.1億元）。術評估方面，SNC 獲得「傑出」評價，而 L3Harris 則被評為「不可接受」。尤其在設計與整合、認證方法等關鍵子項目上，SNC 的表現都更為出色。

GAO的裁決確認SNC的得標資格，駁回了L3Harris的所有主要抗告理由，包含對SNC公司名稱合法性的質疑。L3Harris拒絕進一步評論，而SNC則對裁決表示歡迎。

若計畫順利進行，預計美軍將於2026年底或2027年初接收首架「冥王」偵察機，並可能以每年一架的速度持續採購，最終取得十餘架，具體數量將視預算和威脅評估而定。

美國陸軍現役RC-12「護欄」（Guardrail）渦輪螺旋槳偵察機。（圖：美國陸軍）

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