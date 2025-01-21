國軍抗彈板性能惹議 立院國民黨團提案凍結76億

國民黨黨團昨日提案並在院會表決通過針對國防部「後勤及通資業務」項下「軍事單位裝備保修零附件購製及保修」764億預算凍結10%，待國防部6個月內向外交國防委員會提出專案報告，並經同意後始得動支。據了解，該案緣由原為軍備局產製抗彈板的防護能力受外界質疑。（資料照，記者吳哲宇攝）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國民黨立院黨團昨日提案並在院會表決通過針對國防部「後勤及通資業務」項下「軍事單位裝備保修零附件購製及保修」預算764億餘元，凍結10%共76億餘元，待國防部6個月內向外交國防委員會提出專案報告，並經同意後始得動支。據了解，該案緣由原為軍備局產製抗彈板的防護能力受外界質疑，國民黨立委徐巧芯對此提案凍結。

114年度國防部預算書顯示，國防部「後勤及通資業務」項下「軍事單位裝備保修零附件購製及保修」年度預算為764億2941萬元，較去年度增列維持各式主戰裝備妥善等經費143億9398萬3千元。

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徐巧芯等於委員會審議預算時提案表示，軍備局稱新式抗彈板可抵擋共軍5.8公厘鋼芯彈，採陶瓷片及聚乙烯纖維三層複合式結構，抗彈板與其適配的新式戰鬥背心，明年將產製6萬組。但有立委指出，新式抗彈板表面塗層採較低低階工業材、碳化矽陶瓷得標廠商無生產線、使用磁性快扣、夾層布料透汗性有問題，甚至有綁規格標疑慮，要求軍備局徹查。因涉及作戰人身安全，在調查結果出爐前不宜辦理。

林憶君等人則表示，軍備局長2024年4月24日表示新式抗彈板採ESAPI規範，然防護力測試所使用彈種卻與ESAPI不同，無法證明可有效抵禦共軍5.8公厘鋼芯彈。要求須送第三方檢測機構，通過美國ESAPI認證後方能投產；投產前，軍備局大福兵試場需取得TAF認證，確保後續量產品質無虞。

而被凍結10%的國防部「軍事單位裝備保修零附件購製及保修」項目內容，涵蓋三軍各式軍事裝備維修零附件採購、部分裝備升級改裝等，國防部可針對被凍結項目，自行調整科目預算。

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