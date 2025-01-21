中科院承諾趕工追進度 立院仍凍結國軍營區智慧警監系統20％預算

中科院2019年起協助國軍建置「智慧型營區警監系統」，期間遭遇疫情，中國製零件風波，全案期程往後延宕一年，儘管中科院現正全力趕進度，但立院院會昨日仍表決凍結該案2成預算，經專報同意後始得動支。（中科院官網）

〔記者陳治程／台北報導〕為提升國軍營區安全，國防部2020年起編列新台幣126億餘元預算、執行「重要防護營區智慧型警監系統」二階段建置，預計2025年結案；期間卻遇上設備誤用中國製零件、導致全案延後一年結案。中科院強調該案曾缺工、缺料，現已全力趕工中，進度可望超前，但立法院院會仍在昨（20）日表決凍結2成預算，待提專報同意後始得動支。

國防部今年度公開預算指出，為使國軍各營區同時具備告警、防護能力，強化早期預警及快速反應效果，故規劃6年期126億7387萬5千元預算、建置可以雲端即時監控的智慧警監系統，防範有心人士或敵特攻人員滲入，強化營區整體安全。

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然而，立法院預算中心去（2024）年10月發布的預算報告卻指出，軍方2019年起委由中科院分兩階段辦理系統建置，但截至去（2024）8月底，前（2023）年仍有5處應完工營區在施作，去年應完工營區64處中也有20處尚未施工，全案雖已調整期程延至明（2026）結案，但仍應督導全案加速執行。

國防部2019年起委由中科院2階段建置智慧警監系統，目標讓國軍各營區具備防範對敵滲入、突襲的早期預警及反應能力。（中科院官網）

中科院隔（11）月則發布新聞稿澄清，該案先前因疫情缺工、缺料，且耗時檢查攝影機內的中製零件、更換故障設備導致進度落後，現透過平日、周末加班施工，提高拆機檢驗比率，並完成攝影機出廠前浸水測試，確保施作品質無虞。截至去年11月底，前兩年原定完工85處營區、剩餘4處管制年底前完工，全年進度可超前、完成217處營區建置，餘66處也將依時程加速辦理。

不過，該案最終仍在20日的立法院院會中，表決通過凍結全案20%預算，經軍方提出專案報告、獲委員會同意後始得動支。

立法院院會昨（20）日進行陸軍「營區智慧型警監系統」採購預算表決情形。（擷自立法院IVOD隨選視訊）

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