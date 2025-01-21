土耳其航艦版TB3無人機 試飛成功後再試射成功

土耳其Baykar公司研發的Bayraktar TB3無人機，近日再成功掛載、發射兩枚MAM-T智慧彈藥，並精準擊中目標，距量產又更進一步。（圖片取自Baykar公司）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕土耳其Baykar公司研發的Bayraktar TB3無人機，在俄烏戰爭中屢建奇功引發關注，在去年11月首度登上兩棲突擊艦「安納杜魯號」（L400），並成功在飛行甲板上執行「短場起降」（STOL）測試後，近日再成功發射兩枚飛彈，並精準擊中目標，距量產又更進一步。

軍聞網站「Naval today」報導，Bayraktar TB3無人機17日在其公司的飛行訓練和測試中心起飛並掛載兩枚MAM-T智慧彈藥進行整合射擊測試。Baykar公司表示，該飛機使用光電偵察、監視和瞄準系統，成功發起一次打擊，精準地擊中指定目標。

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Baykar公司稱，Bayraktar TB3將按預定時程，繼續進行有效載荷和彈藥整合測試。

Bayraktar TB3去年6月進行高空系統性能測試，並在飛行過程中到達36,310英呎高空，成為土耳其國內UAV的新高峰；後於11月登上兩棲突擊艦「安納杜魯號」（L400）執行「短場起降」（STOL）測試，該機從艦艏傾斜12度的滑跳甲板起飛升空，46分鐘後返艦，並在未配備攔截索與輔助設備下，順利著陸與煞停，凸顯成熟的自主起降能力。

TB3是以烏俄戰爭中表現出色的TB2為基礎改良而來，機長約8.35公尺、翼展14公尺，最大起飛重量約1.5噸；配備PD-170 雙渦輪增壓柴油發動機與「主動電子掃描陣列」雷達（AESA），具備1900公里航程、最高時速300公里與280公斤酬載能力。該機機翼採用折疊式設計，能在空間有限的兩棲突擊艦飛行甲板上停放與操作。

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