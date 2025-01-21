無懼訊號干擾！美軍測試 C100D 無人機 精準投彈技術再升級

美軍測試 C100D 無人機投彈，展現精準打擊能力。（圖取自美軍DIVDS網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍第 10 山地師第 3 旅第 317 工兵營的士兵，於1月15日在德國霍恩費爾斯（Hohenfels）的聯合多國戰備中心（Joint Multinational Readiness Center）參與「聯合決心 25-1」（Combined Resolve 25-1）多國聯合演習，期間測試了C100D型四旋翼無人機的精準投彈能力。此演習屬於美國陸軍「接觸轉型」（Transformation in Contact）計畫的一環，旨在透過整合尖端科技，提升危機或衝突情境中的作戰效能。

根據軍聞網站《Defence Blog》報導，C100D是一款輕便、單兵可攜的重型四旋翼無人機，其續航時間最長可達74分鐘，並具備酬載能力高達約9.7公斤。該無人機以低尺寸、重量與功率（low-SWaP）為設計核心，能在2分鐘內快速部署，提供即時的作戰支援能力。

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此無人機配備多個酬載艙，可根據任務需求靈活配置，並採用模組化開放式架構，確保未來能無縫整合硬體及動力系統升級，回應對戰場需求的快速演進。

C100D 的標準酬載設備包括由美國私人公司崔稜科技（Trillium Engineering）設計的軍用級光電/紅外線（EO/IR）酬載系統，該公司專注於為小型無人機系統（Unmanned Aerial Systems, UAS）提供精密成像技術，以輕巧高效的雲台系統聞名，廣泛應用於軍事、執法及商業領域。

無人機還配備獨立的固定飛行攝影鏡頭，提供第一人稱視角（FPV）以強化導航能力，並具備視覺慣性測距技術，能在無法使用全球導航衛星系統（ GNSS） 環境中完成任務，且採用AES-256加密資料鏈確保通訊安全。其酬載能力達21.4磅（約9.7公斤），足以攜帶包括精準打擊小型炸彈在內的多樣化任務裝備。

在本次演習中，C100D 還執行了攜帶小型精準炸彈進行打擊的測試，進一步展現其在各類高強度作戰場景中的靈活性與效能。

「聯合決心 25-1」是一場多國聯合演習，旨在加強盟軍部隊之間的協同作戰能力，同時測試「接觸轉型」計畫所帶來的新科技。此計畫的重點在於整合先進系統與技術，提升美軍在高強度衝突情境下的應變能力與作戰效能。

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