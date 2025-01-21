洛馬嘗試研發艦載愛國者飛彈發射系統 盼艦隊防空最大化

洛馬公司嘗試研發新型垂直飛彈發射系統，希望海軍船艦可搭載愛國者飛彈，圖為去年中洛馬成功將愛國者與神盾系統整合試射。（圖片取自洛馬公司）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕海軍水面兵力協會年會（SNA 2025）近日展開，世界各國軍方官員皆會參與，洛克希德馬丁公司會中展出研發中的新型「Growth」艦載垂直發射系統（G-VLS），透過擴大發射管直徑，容納更多愛國者3型或整合其他新型飛彈，大幅提升美國海軍艦艇的攻防戰力。

軍聞網站「Naval News」19日報導，洛克希德馬丁公司研發的新型「Growth」艦載垂直發射系統（G-VLS），可容納「愛國者3型分段強化構形」（PAC-3 MSE）飛彈以及整合新型飛彈。

請繼續往下閱讀...

根據洛馬展出資訊，新型G-VLS的發射管直徑達34英吋（約86公分），相較直徑僅26英吋的現役MK41，新型發射管可容納數枚直徑29公分的PAC-3 MSE，或是數枚直徑為34公分的「標2」飛彈，未來更可望整合新型「傳統迅速打擊」（CPS）極音速武器，大幅提升操作彈性與彈藥搭載量，滿足美軍艦艇長期海上作戰任務需求。

報導指出，洛馬已於2023年進行測試，由現役神盾驅逐艦配備的AN/SPY-1 防空雷達，引導PAC-3 MSE防空飛彈模擬接戰，證明兩種現役裝備可有效整合，提升神盾艦應對彈道飛彈、巡弋飛彈的攔截能力；因此，洛馬也正積極尋求籌獲研發資金，以便舉行更多整合測試，協助美國海軍艦艇提升先進防衛戰力。

俄烏戰爭經驗顯示，未來戰爭的彈藥消耗量將大幅增長，因此美國海軍近年積極規劃，尋求現役防空飛彈之外的武器選項。由於PAC-3 MSE曾在烏俄戰爭多次成功攔截，其年產量未來也較現役標6飛彈更多，洛克希德馬丁對此積極研發新型VLS。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法