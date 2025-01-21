講武堂》葉維展、趙宥翔：持續提升國防實力，穩固國家軍事戰略地位

圖為2022年自美西返台的空軍F-16A單座型戰機、機身編號6670，當時飛抵花蓮基地，準備接受「鳳展專案」構改升級。（本報資料照，記者游太郎攝）

葉維展（國防院學官、現役海軍中校）

趙宥翔（國防院學官、現役空軍中校）

（原文刊載於國防安全研究院網站即時評析 ，本報獲國防院同意全文轉載）

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美國拜登政府大力支持臺灣自衛能力，以「外國軍事融資」、「總統撥款權」及「國際軍事教育及訓練」等方式，多元化協助我國政府，展現拜登政府維持臺海和平穩定的決心，此舉不僅體現美國對印太地區穩定的承諾，也凸顯臺灣在美中角力中的戰略價值。

另外，美國佛州參議員魯比歐（Marco Rubio）15日出席國務卿任命聽證會，會中揭示川普2.0初期的重要外交議題，並強調美國應向中共表明入侵台灣「代價太高」，同意華府必須透過「豪豬戰略」幫助我國。而提及「豪豬戰略」（Porcupine strategy），即是「不對稱戰力」，主張使用較小型，但高效的武器來對抗規模較大的敵方武力。

我國國家戰略與戰略價值

國防部三軍儀隊於去（2024）年雙十國慶典禮當日，手持隊旗齊頭並進。（中華民國陸軍官方Facebook）

國家戰略與國家安全戰略、大戰略雖為不同名詞，但其意義是幾乎是相同，依美國國防軍事及相關名詞之定義，國家戰略為「在平時和戰時，發展及運用政治、經濟、心理及軍事等力量，來確保國家目標的藝術與科學」。

而戰略的主要部份涉及國家利益的界定，國家利益與目標建立戰略的需求，而可供使用的資源是國家戰略的手段，而政策則為達成戰略要求的法則。國家利益與國家安全屬抽象名詞，雖難量化，但國家利益不外乎：生存權、政治獨立、領土完整、經濟開放、國家情勢、國際外交等。一個國家若要保護其國民免受敵國侵犯，而其主權行使不受限制，就需藉軍事力量來遂行國家利益。

我國位處第一島鏈，為亞洲地緣戰略的重要樞紐，對亞太地區與各國的利益關係影響極大。正因我國處東亞第一島鏈的戰略要衝，其戰略價值不可言喻，就中共而言，掌控臺灣海峽，則中共海權力量擴張無憂，佔據臺海優勢，則中共戰略縱深將延伸至第二島鏈數百海浬，對其區域政治、經濟及軍事上均有深層的影響；另外，對美、日等東亞地區大國國家利益影響亦有一定的衝擊。基此，「臺海兩岸未來關係的重大變數，使得該議題變得不僅更難處理，甚至還會為東亞地區帶來動盪不安的局勢」。

我國守勢防衛與軍售判斷

圖為陸軍機步333旅官兵，去（2024）年10月長泰操演期間執行主戰車輛裝備檢整。（中華民國陸軍官方Facebook）

國家應支持國防建設，而國軍應基於國家目標並遵行當前國家政策，依兩岸客觀綜合國力差距，確立「守勢防衛」之戰略原則，並利用海島作戰之介面轉換的戰略指導，積極提升與強化海、空聯合及反登陸作戰之能力，以因應我安全之威脅。

持續於先進及精準武器上研發、國造等國防工業體系，提高武器軍備自製比例，並積極研發新式武器；預判未來作戰方式與少子化之情勢，規劃向外採購對應武器系統，穩固與開拓武器來源，並加速兵力整建，縮短兵力間隙或空窗期，創新戰略部署與戰術運用等作戰規劃。

結論與建議

目前國軍並未具備大規模毀滅性武器系統，難以發揮「有效嚇阻」之積極效果，因此未來國防資源的分配與運用，除了應持續強化制空制海及反登陸作戰能力之外，可持續增加積極防禦或有效嚇阻戰略值比重，並調整傳統軍事對抗戰略之思維模式，發揮有限國防資源之最大效用，建構足以確保臺海安全之防衛戰略。

在臺海安全防衛戰略部署方面，因應中共可能對臺實施封鎖（隔離）方面，目前仍無法有效進行反制封鎖作戰，而國輪裝卸貨物能量仍嫌不足符合反制封鎖作戰所需，因此積極發展空中水面水下之立體反潛及掃雷能力，維持對外航道通暢並增加國輪載量比例，是須加強之一環，以降低中共一旦實施封鎖外籍輪船禁運之不利衝擊；在先進戰機、艦艇、反艦及防空飛彈等精密武器陸續完成整建工作後，當前國防安全戰略之思考重點即在增強水下潛艦作戰能力，建立嚇阻力量，前瞻未來武器科技發展與戰爭形態演變之趨勢攸關臺海安全。

另國軍建軍備戰的目的，不僅要能戰，更需以避戰為重，國家安全必須建立在堅實的軍事武力基礎之上，方能抵擋外來武力侵犯，然而，單依靠軍力而缺乏民、心防後盾、與全民社會韌性支持的國防，必然難以發揮全部實力，為增進國防安全之有利態勢，唯有效發揮軍事與民間整體國防力量，才能確保臺海安全；對於我國而言，兩岸的人口、軍力、外交力量等國力要素之差距與對比，均對我國相當不利，故軍事預算也必須兼顧，而預算有宏觀取向、全盤評估、想定假設、威脅分析、科技因素及財力考量等多種因素，但其不同之考量取向，難皆以國家利益為最高指導原則，針對國家目標之改革需求而進行國家軍事戰略設計及兵力規劃的共通思維須有共識，同時如何達到「平時養兵少、戰時兵員多」、「平時國防成本低、戰時國防武力足」的目標，亦是兵力規劃的共同方向。

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