總統視導空軍七聯隊 與戰功彪炳的F-16V「狙擊手」莢艙同框

總統賴清德首次進行國軍春節勗勉，與掛載「狙擊手」莢艙的F-16V BLK20戰機同框。（總統府提供）〔記者方瑋立／台東報導〕總統賴清德今（21）日進行上任後首次春節勗勉國軍部隊行程，前往台灣東部視導陸軍台東地區指揮部、空軍第七聯隊及海軍富岡雷達站，除了視導陸軍戰備部隊實戰化操演，空軍則近距離展示升級完成的F-16V Block 20戰機，並掛載上對美採購的「狙擊手」莢艙，並向賴總統敘明優異性能。

賴清德的國軍部隊春節勗勉行程，首站赴陸軍台東地區指揮部進行視導。根據陸軍操演構想，軍方模擬台東豐年機場遭敵特工奪佔，地區戰備部隊實施反擊的實戰化操演。同時設置6個狀況進行演練，狀況一由偵察組實施敵情偵察，迫砲排以火力掩護戰鬥部隊發起攻擊，再由機步排採兩兩並列方式發動攻勢。

至於操演狀況四，則為戰鬥間狀況處置，如反制無人機、射手精準狙殺及戰場救護；隨後由機步3班實施超越射擊，透過機槍連發等攻勢，使敵軍節節敗退；最後以「限制空間戰鬥」奪取最後目標塔台。

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國軍表示，本次陸軍東指部使用彈藥，包括T91空包彈、T74機槍空包彈、120迫砲子母彈、訓練手連彈及煙幕彈，合計1710發。

空軍第7聯隊則近距離向賴總統及媒體展示F-16V BLK 20戰機，我國向美國採購的AN/AAQ-33「狙擊手」莢艙，更首度向媒體近距離公開亮相。

空軍七聯隊展示F-16V戰機，並懸掛「狙擊手」莢艙。（記者田裕華攝）空軍七聯隊F-16V戰機的「狙擊手」莢艙懸掛位置，在機腹發動機的下方。（記者田裕華攝）空軍第44作戰隊隊長白克偉上校向賴總統說明，F-16V BLK20為完成構改的戰機，主要針對機體結構、新型雷達、行定系統等，機體結構則加強機身以及起落架，延長戰機使用年限，更有效提升各式武器掛載需求。該型機同時具備空對空、空對地、空對艦作戰能力，此次則裝掛AIM-120先進中程空對空飛彈、AIM-9響尾蛇空對空飛彈對外展示。

據說明，升級後的F-16V機身特殊材料，可吸收部分雷達波，降低雷達反射強度，達到較難被偵查的功能，提升空中潛伏優勢。新型雷達則以AESA主動陣列雷達，取代舊有的APG 66掃描式雷達，大幅增加偵測距離至最遠240公里，並可同時監控20個目標。

「狙擊手」莢艙也首度近距離供媒體拍攝，白克偉向總統說明，該莢艙開啟後，會保持錄影狀態之時，提供飛行員遠距移動目標的標定與分析，並導引炸彈完成精準攻擊，可幫助我軍快速清楚辨識敵機外貌，去年國防部公布的「鎖定你了」共機照，即是「狙擊手」莢艙所拍出的大作。

賴清德今日中午於志航基地與官兵一同用餐前致詞指出，第七聯隊2023年底改編為戰術戰鬥機聯隊，即為接裝最新型F-16V戰機，第44及第45作戰隊陸續成立，明年也會再成立第46作戰隊，第七聯隊將成為戍守東南空域的堅實戰力。

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