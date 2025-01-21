輕型攻擊機隊有望翻倍 菲律賓擬斥資224億增購韓國FA-50 Block 20

菲律賓國防部計畫斥資400億披索（約224億元新台幣），再添購12架新版本的FA-50 Block 20；此採購合約預計將於今（2025）年中旬敲定。（圖片來源:菲律賓空軍）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕外媒報道，菲律賓有意建立第二個戰機中隊，以增加菲律賓的空中打擊能力，而菲律賓空軍現已擁有12架南韓的FA-50 Block 10輕型戰鬥機，基於成本及性價比考量，他們將計畫再斥資400億披索（約224億元新台幣），添購另外12架新版本的FA-50 Block 20。菲律賓國防部預計，該採購合約將於今（2025）年中旬敲定。

據外媒《Deffence Security Asia》報導，菲律賓軍方有意再為空軍採購12架南韓FA-50 Block 20輕型戰鬥機，此次擬議的採購是菲律賓武裝部隊「新天際線3」（Re-Horizon 3）國防現代化計畫的一部分，這反映了菲國對加強國防能力的持續承諾。同時，菲律賓軍方也有意為該國空軍，建立第二個由FA-50輕型戰鬥機組成的中隊。

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另一則來自外媒《Inquirer.Net》的報導指出，這項消息來源出自菲律賓國防部在本月初公布的國防採購監控報告，馬尼拉當局正與首爾方面進行該協商交易。菲律賓國防部則預計，這項涉及韓國航空航太工業公司（KAI）的12架FA-50 Block 20新飛機採購合約，將於今年中期敲定，並計劃斥資400億披索。

目前，菲律賓空軍已擁有12架FA-50 Block 10輕型戰鬥機，若計畫再添購12架FA-50 Block 20型，那麼該型機的機隊數量將翻倍至24架。Block 20型被認為是功能最強大、最先進的FA-50版本，與之前的Block 10型號相比具有重大升級，波蘭與馬來西亞軍方亦有採購相同型號。



菲律賓空軍已擁有12架FA-50 Block 10輕型戰鬥機，若計畫再添購12架FA-50 Block 20型，那麼該型機的機隊數量將翻倍至24架。圖為菲國的FA-50 Block 10型。（圖片來源:菲律賓空軍）

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