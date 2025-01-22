「富岡呼叫西寧」 總統賴清德使用「迅指系統」Call out海上軍艦

總統賴清德使用「迅指系統」特別感謝海軍巡弋臺灣、守護我們的海疆與自由民主，因為有大家堅守崗位，國人才能安心；該系統是一種高頻加密無線電系統，除了語音、數據外，甚至還能傳送檔案。（總統府提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕國防部長顧立雄日前於嵩山雷達站使用某通訊系統呼叫海上軍艦，而如今總統府新聞稿透露，這款通聯系統稱為「迅指系統」。總統賴清德昨（21）日前往慰勉台東駐軍，其中一站便前往了海軍富岡雷達站，並以「迅指系統」與西寧軍艦（舷號1203）上的官士兵通話。該系統是一種高頻加密無線電系統，除了語音、數據外，甚至還能傳送檔案。

春節將至，總統賴清德也開始至各部隊進行春節慰問活動。據總統府新聞稿指出，賴清德昨日先行抵達「陸軍臺東地區指揮部」，實地視導戰備部隊操演；接著前往「海軍富岡雷達站」視導海情作業，並以「迅指系統」與舷號1203的西寧艦上官士兵通話；隨後，前往「空軍第七聯隊」聽取勇鷹高教機及F-16V戰機等性能暨任務介紹。

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總統賴清德昨（21）日前往「海軍富岡雷達站」視導海情作業，並以「迅指系統」與舷號1203的西寧艦上官士兵通話。（總統府提供）

海軍舷號1203的西寧軍艦。（資料照）

賴清德在與海軍通話中，特別感謝大家巡弋臺灣、守護我們的海疆與自由民主；因為有大家堅守崗位，國人才能安心。他表示，臺灣冬天海象並不好，請各位官兵在執行任務時務必注意自身安全；農曆春節到了，先和大家拜個早年，祝大家新年快樂、六順和春，蛇年行大運。新的一年，讓我們繼續一起努力。

其中，上述提及賴清德所使用的「迅指系統」，其實是一種高頻（HF）無線電系統，使用硬體通訊機加密，並透過中繼台與站臺進行通信網路連線，達到全區無線網路通信；其除了能進行語音、數據構聯外，也能進行檔案傳輸，是海軍眾多無線電通訊裝備之一。

「迅指系統」的通訊方式包括個別呼叫、群組呼叫、全區廣播呼叫、緊急呼叫、電話通聯與直接對講等；硬體裝備則主要由XTL2500固定台通信機、通信主機、天線、GPS顯控模組、GPS天線、電源供應器、數據傳輸機等組成。

海軍眾多無線電通訊裝備一覽比較。（圖片擷取自海軍學術季刊）

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