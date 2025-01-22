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震懾俄霸！ 北約建立波羅的海哨兵網絡 保護海底電纜
去（2024）年被質疑造成波羅的海海底電纜損壞的中國商船「伊鵬3號」。（歐新社資料照）
〔記者吳哲宇／台北報導〕歐洲在波羅的海海底電纜長期頻繁遭受俄羅斯貨船破壞後，北約近日啟動「波羅的海哨兵」行動，加強海上巡邏，保護當地關鍵設施。北約盟軍海事司令部（MARCOM） 已在北大西洋部署兩支常備艦隊，以建立波羅的海監視網絡的樞紐。
軍聞網站「Naval News」21日報導，北約盟軍海事司令部（MARCOM） 已在北大西洋部署「第1北約常設反水雷支隊」（SNMCMG1）與「第1北約海上常設支隊」（SNMG1）兩支常備艦隊，以建立波羅的海監視網絡的樞紐，該網絡樞紐將連接各國的海軍任務組，包括各國在海上部屬的軍艦、巡邏機和戰機，監測設施和衛星連接等。
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《衛報》19日報導，1艘荷蘭護衛艦、1艘德國掃雷艦和1艘海軍情報船已抵達愛沙尼亞。未來預計會有1艘法國掃雷艦，以及更多北約船隻抵達。
報導指出，波羅的海反水雷特別工作組的比利時負責人埃里克·科克斯中校（Erik Kockx）表示，艦隊最終將達到6、7艘左右的規模。
外媒先前猜測，北約至少會派遣2艘艦艇，瑞典也將有3艘軍艦、1架偵察機加入行動，目前看來規模將比預計的更大。