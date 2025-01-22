川普重返白宮 國防院：華府可能更強烈要求我國防衛能力與決心

美國總統川普上任後揮筆簽署多項行政命令，推翻前總統拜登政策。（美聯社檔案照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國總統川普甫重返白宮後，外界關注其對中關係乃至於台、美、中三方關係變化。國防院日前發布《2024印太區域安全情勢評估報告》內容分析，美國將維持與中國激烈競爭的政策路線，強化對中貿易戰、科技管制政策，即使台灣仍獲美方支持，但華府勢必對台灣的防衛能力、自我防衛決心與韌性，提出更強烈的要求，施加更大壓力，是台灣必須面對的課題。

川普1月20日就職美國第47任總統，隨即簽署了大量的行政命令，包括退出世界衛生組織（WHO）、巴黎氣候協定等國際組織、宣布穿越美墨邊境移民一事為國家警急狀態等。另外，川普醞釀對數個國家祭出關稅，他在21日晚間於白宮向媒體表示，其團隊正討論對中國徵收10％關稅，且可能考慮於2月1日上路。

國防院日前發布每年公布一次的《2024印太區域安全情勢評估報告》，國防院國家安全研究所研究員李哲全發表「美中競爭與美國大選的連動：延續、深化或轉折」一文，全面剖析川普上任後，對於美中關係、台海局勢的影響。

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這篇報告剖析，美國外交政策今年起勢將以美國的利益為第一優先，拜登的「多邊主義」路線，可能告終或出現重大調整，對歐洲與北約盟國、對中國與印太國家的往來，很可能改以「雙邊互動」作為主軸。而川普在政府第二任期，對於外交與重大安全政策的掌控，將比他的第一任期更高。

該報告指，川普對於捍衛國際秩序及強化盟邦夥伴網絡，顯然興趣缺缺，在他首度擔任總統期間，即採取「美國優先」單邊主義，並先後退出多個國際協議與國際組織。雖然拜登上任後，迅速重返多個國際組織與國際協定，但從此次川普競選期間的言論來看，川普仍然強調美國優先、重視短期交易的立場，並且毫不掩飾對民主價值、盟邦夥伴與國際秩序的輕蔑。

至於對中國關係與台海情勢的影響，這篇報告分析，川普就任之後，美國將維持與中國激烈競爭的政策路線，對中國的貿易戰與科技管制政策將進一步強化，但拜登的多邊主義外交可能出現轉折或重大調整。而台灣仍將獲得美國的支持，但華府勢必對台灣的防衛能力、自我防衛決心與韌性，提出更強烈的要求施加更大的壓力，這些是台灣必須面對的課題。

海軍日前進行「114年國軍春節加強戰備」，沱江級巡邏艦、光華六號飛彈快艇編隊航行。（資料照，記者塗建榮攝）這篇報告也提到，雖然美國共和黨、民主黨對於台灣議題，存在相當程度的共識，包括希望兩岸維持和平穩定、反對片面改變台海現狀，協助台灣強化自我防衛能力，並致力防止中國武力犯台等，但這些共識並不包含「出兵協防台灣」。

報告陳述，即使近年中國持續加大對台灣的灰色地帶威脅，美國傳統的「戰略模糊」政策，有逐步往「戰略清晰」移動的跡象，拜登也曾經多次表示，一旦解放軍進犯台灣，美國將出兵協助保衛台灣，但至今美國仍維持其戰略模糊政策不變。2023年11月拜習會，中國領導人習近平公開表示沒有2027年或2035年攻台計畫，美中關係略趨緩和。



不過，這篇報告也提到，由於川普決策的不可測與交易式決策風格，有專家仍然擔憂，若川普再度執政，有可能以台灣為代價，與中國達成某種有利於美國的協議。另外，川普主張迅速結束俄烏戰爭，若以烏克蘭為代價，此舉可能鼓勵習近平武力犯台。這些情境可能使未來兩岸地緣政治風險上升。

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