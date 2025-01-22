川普就職總統未來政策引關注 學者：與中關係將是經濟戰

美國總統川普20日就職，其就任前發表關於台灣的言論，已成為我方焦點，國策院今日舉辦「川普新政與2025國際變局」座談會，邀請眾多美國專家、學者與會。（記者吳哲宇攝）

〔記者吳哲宇／台北報導〕美國總統川普20日就職，其就任前發表關於台灣的言論，已成為我方關注焦點，國策院今日舉辦「川普新政與2025國際變局」座談會，邀請眾多美國專家、學者與會。學者表示，川普的美國再偉大，是以美國國家利益為主要考量，跟每個國家的外交政策一樣都是追求國家利益；川普決策特性來自於企業家的契約精神，研判未來與中國將是關稅戰役、匯率戰役、金融戰役等組成的經濟戰爭。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，川普總統就任後連續簽署近90個總統命令，包括退出世衛組織、巴黎氣候協定等，以及派遣中東特使、烏克蘭特使，過去個人與習近平的關係呈現反差。也反映出其第一任期時主張國際組織遭中國把持的不滿，可作為第二任期焦距反制中國的可能政策。

請繼續往下閱讀...

蘇紫雲指出，川普並非要錢，其決策特性來自於企業家的契約精神，也就是甲乙雙方的權利義務對等，包括公平貿易、退出中程飛彈（INF）協議、要求對美享有龐大順差的日、韓、北約、台灣付出更多國防經費，都是訴求公平。

同時，蘇紫雲說，其內閣包括國安顧問瓦茲、國務卿盧比歐、候任國防部長赫賽格茲皆為對中鷹派。盧比歐更為北京的「制裁」對象，因此川普重返白宮對中共恐將更為壓制；除美國再次偉大外，川普重振美軍將更為積極。中共展示的六代戰機、準航艦等，使川普強化國防具有正當性，反映出「雷根經濟學」的訴求。

蘇紫雲研判，未來將是關稅戰役、匯率戰役、金融戰役等組成的經濟戰爭。盡管美國、歐盟對中共的貿易對抗已發揮效果，但中共2024年仍享有破紀錄的1兆美元外貿順差，顯示北京三地貿易的迴避戰術發揮效果。

蘇紫雲說，川普聲稱巴拿馬運河、格陵蘭的地緣重要性，表示其團隊的安全觀已然定調並成熟，也就是重視地緣位置的戰略價值。因此台灣於第一島鏈防衛、海空運的關鍵地位，若能投入合理國防預算真正提高防衛韌性，將可被視為可靠夥伴。

前外交部長、國策院董事長田弘茂表示，不用過度解讀川普的美國再偉大，因為這是以美國國家利益為主要考量的核心觀念，每個國家的外交政策都是在追求國家利益，他只是把概念擴大化、強勢化、誇張化。重點是如何實現，美國在川普領導下，勾勒的是新的國際述敘，主要處理美中及俄羅斯關係；至於區域方面，最重要的是印太的區域安全以及北大西洋公約，雖然他一再強調，追求的是貿易戰政策，但當他就任總統這個職位時，第一前提是國家利益中的國家安全政策。所以不難發現在未來，雖然他會一再強調美國在商業跟經濟上的利益，但美國的安全政策是全球性的，兩者之間應會有矛盾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法