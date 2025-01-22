M1艾布蘭戰力升級！美軍M1147新彈藥獲准全面量產

美軍 M1 艾布蘭戰車實彈射擊，砲口火焰照亮車身。（圖：美國陸軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍聞網站《Defence Blog》21日報導，美國陸軍已批准M1艾布蘭（M1 Abrams）主力戰車的新型 M1147 先進多用途彈藥（Advanced Multi-Purpose, AMP）全面量產。這款整合多種功能於一身的彈藥，將大幅提升 M1 艾布蘭的作戰能力，並簡化後勤作業，確保美軍在現代戰場上的優勢。

美國陸軍軍備與彈藥聯合計畫執行辦公室（JPEO A&A）於2024年12月20日做出這項重大決定。M1147 AMP彈藥計畫至此已超越初始生產階段，正式邁入全面量產。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，這是美國陸軍多年來首次採用新型戰車彈藥，象徵M1艾布蘭戰力升級的重要里程碑。M1147整合了四種現役彈藥的功能，透過多模式可程式化引信，提供瞬發、延遲與空爆三種運作模式。這使得M1艾布蘭戰車組員能有效應付各種戰場威脅，包括反裝甲飛彈（anti-tank guided missile, ATGM）小組，以及雙層加固混凝土牆等堅固目標。

「M1147彈藥獲准全面生產是一項重大成就，代表了我們團隊多年的努力，」美國陸軍軍備與彈藥聯合計畫執行辦公室主任萊姆少將（Maj. Gen. John T. Reim）表示。「M1147將在提升M1艾布蘭主力戰車的殺傷力方面發揮關鍵作用。」

將多種彈藥整合成單一彈種，不僅簡化了陸軍的後勤作業、解決彈藥庫存老化問題，還能精簡艾布蘭戰車的彈藥裝載配置。此舉將提升美軍的整體戰備與現代化，確保美軍及其盟國在戰場上的技術優勢。

報導指出，M1147的全面量產，更進一步展現了美國陸軍致力於反制日益複雜的威脅，確保M1艾布蘭主力戰車在現代裝甲作戰中持續保持主導地位，並在各種作戰場景中提供更高的靈活性。

美軍新一代M1147先進多用途彈藥，可供M1艾布蘭主力戰車使用。（圖：美國陸軍）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法