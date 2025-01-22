海軍頭更大？ 中共首艘5千噸級054B服役 我同噸級「震海」還在卡...

中國解放軍今（22）日宣布，其首艘054B新版護衛艦「漯河艦」上午在山東青島交接服役；054B的排水量達5000噸級，是054A型增胖1600噸的後續艦。（圖片擷取自中國軍網／本報編輯）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕中國解放軍海軍不斷擴大其艦艇噸位，以在「灰色地帶衝突」上更加施展霸權。中國解放軍今（22）日宣布，其首艘054B新版護衛艦「漯河艦」上午在山東青島交接服役；054B的排水量達5000噸級，是054A型增胖1600噸的後續艦。而我國與之噸位相當、以「震海計畫」為名的巡防艦案，目前仍進度緩慢，僅重啟公開徵求設計案。

中國解放軍官媒《中國軍網》今日宣布，解放軍海軍的第一艘054B型飛彈護衛艦「漯河艦」（舷號545），今日上午在山東青島某軍港進行交接入列儀式，代表正式交付解放軍服役，漯河市等地方首長及艦體科研單位人員皆受邀與會出席；交艦入列儀式透過在艦上前後甲板升起軍旗與海軍旗，以象徵加入解放軍行列。

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中國官方宣稱，「漯河艦」是其國造自主研製建造的新一代護衛艦，也是轉型發展的重要裝備。054B的排水量約5000噸，各項性能相比054A有顯著增強，特別是在艦體匿蹤技術、作戰指揮系統、火控集成等方面取得突破，使其在執行綜合作戰、多樣化軍事任務時有較佳的能力，以提升解放軍艦艇編隊與整體作戰的效能，具有新意義。

中國官方宣稱，「漯河艦」是其國造自主研製建造的新一代護衛艦，也是轉型發展的重要裝備。圖為本日交艦儀式。（圖片擷取自中國軍網／本報合成）

054B是以054A為基礎大幅重新建造艦體，但甲板上的結構配置大致不變。054B的艦長較054A長了16公尺，達到150公尺；艦寬也多了2公尺，達到18公尺寬；其噸位也從4100噸大幅暴增至5700噸，足足增加了約34%。

艦上計劃搭載一門100公厘艦砲、一座1130型近迫防禦系統、一座24聯裝「紅旗-10」近程防空飛彈發射架、兩座4聯裝「鷹擊-83」反艦導彈發射架、兩座3聯裝324公厘魚雷發射管、兩座24聯裝122公厘火箭發射裝置，以及四座8聯裝、總共32單元的垂直發射系統（VLS）。



054B是以054A為基礎大幅重新建造艦體，但甲板上的結構配置大致不變。但其艦長寬各多了16公尺與2公尺，噸位也從4100噸大幅暴增至5700噸，足足增加了約34%。圖為054B試航。（圖片擷取自@louischeung_hk的X帳號）

而我國名為「震海計畫」的新巡防艦（等同於中共護衛艦）案，預計新造噸位約4500至6500的新艦，這將是國造噸位數一數二大的新型飛彈巡防艦。艦上規劃搭載主動電子掃描陣列雷達（AESA）、「迅聯」艦用戰鬥系統、「華陽」垂直發射系統等各式防空及反艦火力，以及雷達聲納事態感知系統等次系統。不過，中科院研製的主動陣列雷達體積噸位過大，海軍末予採用，後續又無解導致全案擱置。

現階段，海軍司令部已於去（2024）年11月底，依照採購法針對「下一代作戰艦艇合約設計案」重啟資料公開徵求，說明中明確宣布海軍預計於2026年執行下一代作戰艦艇合約設計工作，請廠商依艦艇工作分類系統提出試製企劃書及款價。不過，目前尚不清楚是在噸位及構型上重新進行設計，亦或是僅在原先版本上進行部分修改。

我國名為「震海計畫」的新巡防艦（等同於中共護衛艦）案，預計新造噸位約4500至6500的新艦，這也是國造噸位數一數二大的新型飛彈巡防艦，但目前仍進度緩慢，僅重啟公開徵求設計案。（資料照）

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