南韓「忠武公李舜臣」驅逐艦啟動升級 戰系、火控、拖曳聲納全更新

南韓海軍「忠武公李舜臣級」首艘同名驅逐艦（DDH-975）。（南韓海軍官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕南韓防衛事業廳15日宣布，其海軍服役逾20年的「忠武公李舜臣級」驅逐艦性能提升專案正式啟動。這款曾在東非海域執行護航任務的主力艦艇，月前獲美國同意出售新型火控套件後，加上自製戰系、拖曳聲納等部件更新，除了強化反潛能力外，也將進一步提升該級艦的國產化比例。

《韓聯社》報導指出，南韓防衛事業廳計畫為「忠武公李舜臣級」驅逐艦（KDX-II）進行性能提升，主要將換裝自製的艦載作戰系統、提高目標資訊處理速度及能力；原有的拖曳反潛聲納，也會升級為與現役「蔚山級」第三批次（即忠南級）巡防艦同款的新型聲納；現有導引「標準二型」（SM-2）防空飛彈的設備，也將接受升級改良，進而增強打擊效率。

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「忠武公李舜臣級」驅逐艦自2003年服役以來已逾20年、進入中壽期，今年起將升級戰系、拖曳聲納、標二飛彈導引器等子系統部件，強化防空、反潛能力。圖為該級艦去年參與環太軍演之情形。（美軍DVIDS網站）

「忠武公李舜臣級」驅逐艦自2003年起投入南韓海軍服役，為1998年起服役的3艘「廣開土大王級」艦（KDX-I）的後繼型號；另有搭載神盾作戰系統的第三代水面驅逐艦（KDX-III），分為首批次3艘「世宗大王級」驅逐艦，以及次批3艘、現正建造中的「正祖大王級」驅逐艦。

隨著「廣開土大王級」驅逐艦自2018年起展開性能提升改裝（PIP），此次啟動升級的「忠武公李舜臣級」艦，也在月前獲美同意出售、換裝新型的MK99火控系統，附帶武器導引系統（WDS）軟體更新等技術支援，全案總計3億美元（約新台幣97.17億元）。

承包商韓華系統先前已有南韓海軍「廣開土大王級」驅逐艦的升級經驗，本次也將次該國首款搭載標二飛彈的水面艦與國造系統進行整合。（南韓海軍官方Facebook）

軍聞網站《Naval News》報導則指出，「忠武公李舜臣級」驅逐艦將是南韓海軍首款搭載標二飛彈，並經性能提升的水面艦，也有望成為南韓自製戰系與美系武器整合成功的另一實例。

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